Checo Pérez REVELA cómo fue su experiencia al trabajar con Verstappen en Red Bull Racing: Es el PEOR trabajo

El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, está a punto de regresar a la Fórmula 1 con Cadillac, la escudería que se une a la máxima categoría del automovilismo para la temporada 2026, y previo a comenzar una nueva aventura en las pistas, soltó fuertes declaraciones sobre su experiencia al trabajar en Red Bull Racing junto a Max Verstappen.

El nacido en Guadalajara, Jalisco, reveló que las principales dificultades surgieron debido a que el proyecto de la escudería austriaca estaba enfocado en un 100% a Verstappen.

"Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado porque ser compañero de Max (Verstappen) en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1 pero muy lejos. Todo el mundo se olvidó de lo difícil que era estar en ese asiento y yo era muy consciente del lugar al que llegaba", dijo Checo Pérez en entrevista con Oso Trava.

¿Checo Pérez tenía permiso de competir por el campeonato con Max Verstappen en Red Bull Racing?

Finalmente, Sergio Pérez fue cuestionado sobre la libertad que tenía de poder competir con Max Verstappen por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, sin embargo, el mexicano reveló que Christian Horner fue tajante en este tema desde un principio asegurando que el neerlandés era la prioridad de la escudería.

"Este proyecto está hecho para Max. Cuando me siento por primera vez con Christian Horner me dijo: "Nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto ha sido creado para Max, él es nuestro talento". Yo a eso llegaba y era muy consciente, siempre quise apoyar al equipo", aseguró Pérez.

Checo Pérez asegura que ser más rápido que Max en Red Bull era un problema

Asimismo, el piloto mexicano actualmente con Cadillac, aseguró que llegó un momento en el que todo era un problema en Red Bull, incluso si él comenzaba a tener un mejor desempeño.

"En Red Bull todo era un problema, si era muy rápido era un problema, se creaba un ambiente muy tenso, si yo era más rápido que Max era un problema, si era más lento también era un problema, todo era un problema, entonces aprendí que eran las circunstancias en las que estaba y solo me centré en hacer las cosas de mejor forma", dijo "Checo" Pérez.

La relación actual de Checo Pérez con Red Bull Racing

Finalmente y a pesar de las diferencias que hubo con Red Bull Racing, "Checo" se mostró agradecido con la escudería austriaca.

"Le di todo a Red Bull y ellos me dieron todos a mí. Tengo muy buena relación con ellos, así es la vida, todo es a base de resultados pero estoy muy agradecido con ellos", concluyó el piloto tapatío.

