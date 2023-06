Chema Ocampo amenaza a Tim Tszyu: Yo derrotaré a Tszyu, no se equivoquen

Este fin de semana en Australia, Carlos Chema Ocampo tendrá uno de los retos más duros en su carrera, cuando se encuentro ante Tim Tszyu, quien contará con el apoyo de su afición, aunque ese tema no le incomoda al mexicano que va con la victoria contundente en la mente.

Chema Ocampo tiene una semana en Australia y dará todo en el pleito que lo puede posicionar en un gran punto en la división de los superwelter.

Las declaraciones de Chema Ocampo de cara a su pelea

“Yo acepté a esta pelea contra Tim Tszyu debido a que representa un desafío importante para mi trayectoria. Tszyu es quien tiene el título hoy en día, pero él comprenderá lo que es enfrentarse a un mexicano este 18 de junio.

Te podría interesar: Tim Tszyu llegará con el antecedente de haber sido mordido por un perro

“Yo derrotaré a Tim Tszyu, no se equivoquen”, alegó Chema Ocampo, quien agregó que “me he preparado mejor que nunca en mi carrera y mis sesiones de sparring han sido mejores que las de varios campeones del mundo. Mi labor no será en vano a pesar de que tuve que venir al otro lado del mundo”.

PBC

Advierte Chema Ocampo sobre su facultad como mexicano

Te podría interesar: Canelo Álvarez tendría pelea en contra de Jermall Charlo

“Los mexicanos somos distintos. Somos boxeadores distinguidos que somos reales y siempre estamos listos para pelear. Los mexicanos peleamos para poder desayunar al día siguiente, y el resto del mundo no lo comprende. Pelearé y me llevaré el título de regreso a casa.

“Verán una guerra, si es que Tim la quiere, y sino yo le demostraré lo que es que We’ll 10,000 personas te vean caer en tu propia casa.

“Yo no seré un mexicano más derrotado, como el que su padre vio. Yo seré Julio César Chávez en su plenitud, derrotando a Macho Camacho”, amenazó el azteca.

Con mucha valentía y decisión, remató diciendo que “espero que las pesadillas de Tim no sean tan feas como las que le esperan el día de la pela. ¡Hice espacio adicional en mi maleta para llevarme al título de regreso a México!”.