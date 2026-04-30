Benavidez toma la palabra previo a su choque con el Zurdo Ramírez

Conecta
Intensidad, confianza y espectáculo marcaron el entrenamiento público previo a una de las carteleras más esperadas.
El padre del “Monstruo” compartió su visión sobre la esperada pelea estelar ante el Zurdo Ramírez.
De guantes firmados por Muhammad Ali a piezas históricas del cine, así fue la visita a una de las tiendas más icónicas del mundo.
El Zurdo Ramírez asegura que llega en gran forma y con plena confianza para demostrar por qué es el mejor arriba del ring.
El “Toro” Reséndiz vive una oportunidad única y lo sabe: dejará todo en el ring en una pelea que podría marcar su carrera.
Julio César Chávez Jr. protagonizó una pelea llena de intensidad frente a Jhon Caicedo en una función de Box Azteca.
Jonathan Fierro logra un impresionante KO en solo 19 segundos frente a Ernesto Murillo en esta pelea que sorprendió a todos.
Revive la pelea completa entre Marco Verde y Alexander Moreno en una intensa noche de Box Azteca. Ambos boxeadores subieron al ring para protagonizar un combate lleno de golpes, estrategia y emoción, demostrando su calidad dentro del cuadrilátero.
Alex “Jaguar” Romero se enfrenta a Leonel “Príncipe” Moreno en un combate lleno de intensidad y emociones. Revive la pelea completa con los mejores momentos de este gran duelo en el ring.
Jonathan Fierro logra un impresionante KO en solo 19 segundos frente a Ernesto Murillo en esta pelea que sorprendió a todos.