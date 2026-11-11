Chequia vs España; la hora para VER EN VIVO a Lamine Yamal en la Nations League

La UEFA Nations League podría ser el escenario perfecto para que Lamine Yamal finalmente dé el paso hacia el frente con la Selección de España, misma que en esta fecha FIFA tendrá que salir de su territorio para enfrentar a la República Checa en un duelo que, en teoría, es de trámite.

España llega a esta Jornada 5 de la UEFA Nations League como la actual campeona del mundo luego de lo ocurrido en la última Copa Mundial de la FIFA. Chequia, por su parte, no pudo superar la primera ronda de este torneo luego de caer ante México en la última fecha de la fase de grupos.

¿Cómo llega Lamine Yamal a este juego de Chequia vs España?

Lo primero a tener en consideración es que Lamine Yamal llega en un gran estado de forma luego de lo ocurrido con el Barcelona, club en donde es uno de los líderes y que se encuentra en la primera posición de la tabla general luego de vencer el fin de semana pasado al Atlético de Madrid.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

En cuanto a España, vale decir que el conjunto ibérico es el primer lugar del Grupo C de la Liga A en la Nations League al registrar 12 puntos de 12 posibles gracias a sus cuatro victorias hasta el momento, así como 12 goles a favor por solamente cinco tantos en contra.

Convocatoria de la @SEFutbol para enfrentarse a República Checa e Inglaterra.



👥 Estos son los 27 jugadores: https://t.co/1feBcfoccw#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/bkDZjp9l94 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 6, 2026

Frente a ellos se encuentra la República Checa, institución que tiene un presente totalmente distinto al registrar cero triunfos en sus primeros cuatro duelos, por lo que se encuentra en el último lugar de la clasificación con 0 unidades, así como dos goles a favor por diez dianas en contra.

¿Cuándo, cómo y dónde ver a Lamine Yamal en el Chequia vs España?

Chequia y España se verán las caras como parte de la Jornada 5 correspondiente a la UEFA Nations League. Ambas instituciones se enfrentarán en el Pragues Letna este jueves 12 de noviembre en punto de las 13:45 horas, y para disfrutar del juego solamente tienes que sintonizar Sky Sports.