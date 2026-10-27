La industria de la moda elogia a Lamine Yamal: “¿Es que un hombre no se puede poner una flor rosa o un esmoquin diferente? Ha sido, sin duda, el mejor look de la noche”

Mientras que Lamine Yamal ganó el premio a jugador joven en la ceremonia del Balón de Oro, su aparición en la alfombra roja también acaparó miradas. El futbolista del Barcelona eligió un esmoquin negro de estilo oversize, acompañado por una enorme flor rosa en la solapa que generó comentarios entre especialistas de moda.

Así como Lamine Yamal no pudo ganarle a Harry Kane, quien se quedó con el Balón de Oro, el joven español sí consiguió destacarse por su vestimenta. Su elección dividió opiniones en redes sociales, pero recibió elogios de expertos que destacaron el mensaje detrás de un look que se aleja de los trajes masculinos tradicionales.

|Foto: X Barcelona.

¿Por qué Lamine Yamal usó una flor rosa gigante en su traje?

El detalle más llamativo fue un crisantemo araña rosa de gran tamaño, colocado en la solapa del esmoquin. Según el análisis del periodista especializado Ignacio Marcano, la flor está asociada con la eternidad y el empoderamiento. Su presencia rompió con la sobriedad habitual de los trajes masculinos en este tipo de ceremonias.

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El accesorio también puede relacionarse con el afecto familiar y el agradecimiento, de acuerdo con la interpretación de la revista Lecturas. La elección encaja con el estilo que Yamal viene desarrollando junto a su estilista, Pilar Vila, hermana de Rosalía, con prendas y complementos que desafían los estereotipos de la moda masculina.

Lamine Yamal, la máxima figura de España|REUTERS

¿Lamine Yamal se vistió con un traje de mujer en el Balón de Oro?

El conjunto de Yamal incluyó una chaqueta de Chanel identificada como una prenda de la línea femenina de la firma. El corte y la posición del botón fueron algunos de los detalles que llamaron la atención de los especialistas. Sin embargo, el futbolista combinó esa pieza con un esmoquin negro y accesorios que respondían a su propio estilo.

El uso de prendas femeninas no es nuevo en sus apariciones públicas. En otras ocasiones, Yamal también lució accesorios de Chanel, incluidos bolsos. Su forma de vestir se convirtió en parte de una imagen personal que trasciende el terreno de juego.

|REUTERS

Las frases de los expertos en moda sobre la flor gigante de Lamine Yamal

El estilista Juan Avellaneda defendió la elección del futbolista y cuestionó las críticas que recibió por llevar una flor rosa y una chaqueta femenina. “¿Es que un hombre no se puede poner una flor rosa o un esmoquin diferente? Ha sido, sin duda, el mejor look de la noche”, expresó.

Aunque elogió el conjunto, Avellaneda también señaló que ajustaría algunas proporciones de la chaqueta y la silueta. Marcano, por su parte, destacó el simbolismo de la flor. Ambos análisis coincidieron en que la apuesta de Yamal se apartó de lo convencional y le dio una identidad propia en una gala dominada por la elegancia clásica.