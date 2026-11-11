Italia vs Francia; la hora para VER EN VIVO a Kylian Mbappé en la Nations League

Esta semana la Liga BBVA MX tendrá un parón de actividades debido a la fecha FIFA, misma que, entre otras cosas, traerá consigo el regreso de la UEFA Nations League. Bajo este contexto, sin duda uno de los juegos que acapara las miradas tendrá como protagonista a Kylian Mbappé.

Será este jueves cuando la Selección de Francia, liderada por Kylian Mbappé, se enfrente al combinado de Italia en uno de los duelos más interesantes y atractivos que tendrá esta jornada en la Nations League. Por tal motivo, no está de más que conozcas todos los detalles al respecto.

¿Cómo llega Kylian Mbappé y Francia a este duelo de Nations League?

Francia e Italia forman parte del Grupo A de la UEFA Nations League, mismo que también comparten con selecciones como Bélgica y Turquía. En este sentido, vale decir que son los galos quienes se encuentran en el primer lugar de la clasificación después de cuatro compromisos.

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En estos juegos, el cuadro liderado por Kylian Mbappé registra 10 unidades producto de tres victorias, un empate y cero derrotas, así como siete goles a favor por solo dos en contra. Frente a ellos se ubica una escuadra que comenzó terriblemente la Nations League pero que, en los últimos partidos, se ha recuperado.

Noche de Champions en el Bernabéu…🤍💪🏽 pic.twitter.com/olNMg7E3E5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) September 8, 2026

Italia se ubica en la segunda posición de la clasificación con 7 unidades, superando por 1 a Bélgica y muy lejos de los 0 puntos de Turquía. Por tal motivo, se trata de un partido que podría definir al nuevo líder del Grupo A en uno de los sectores más reñidos que la Nations League tiene en estos momentos.

¿Cuándo, dónde y cómo ver a Kylian Mbappé en el Francia vs Italia?

Será este jueves 12 de noviembre cuando Francia e Italia se vean las caras una vez más en el San Siro de Milán como parte de la Jornada 5 de la UEFA Nations League 2026 - 2027. El partido comenzará en punto de las 13:45 horas y se podrá ver a través de Sky Sports.