Filtraciones: Chivas podría tener hasta 5 BAJAS en su alineación para el duelo ante Xolos

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; es decir, la última previo a la Liguilla del futbol mexicano, misma en la que Chivas entrará como uno de los equipos a vencer gracias a que forma parte de los líderes de la temporada.

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Chivas ha tenido un torneo espectacular de la mano de Gabriel Milito, técnico argentino que ha potenciado prácticamente a todos sus jugadores. No obstante, no se descarta que el club pueda tener hasta cinco bajas en el esquema táctico para enfrentar a los Xolos de Tijuana.

¿Qué bajas podría tener Chivas para el duelo ante Xolos?

Si bien no existe un anuncio oficial hasta ahora, reportes indican que Gabriel Milito estaría considerando descansar a los elementos que disputarán la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual sugiere alrededor de cinco bajas que irán de la Selección Mexicana procedente de Verde Valle.

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Palabras de nuestro profesor en conferencia de prensa 🫡



¡Nos vemos el sábado en el @EstadioAKRON! 🏟️ pic.twitter.com/lwlrsB3OSW — CHIVAS (@Chivas) April 23, 2026

Será en las próximas horas cuando el Vasco Aguirre dé a conocer su lista para la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en la que podrían estar elementos que forman parte de Chivas tales como Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando, la Hormiga González.

Precisamente estos podrían ser los cambios que Gabriel Milito tenga en su cuadro inicial para enfrentar a Xolos, pues tomaría este duelo como una clase de experimento para conocer el estado actual de los reemplazos de estos jugadores, por lo que atletas como Whalley, Camberos y Sepúlveda podrían tener actividad.

¿Cuándo y a qué hora es el juego entre Chivas y Xolos?

La Jornada 17 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se llevará a cabo este fin de semana y, sin duda, uno de los duelos más atractivos es el que enfrenta a Chivas frente a Xolos de Tijuana. El partido está programado para este sábado 25 de abril en punto de las 19:05 horas.