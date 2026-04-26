Liga BBVA MX confirma dura VERDAD que pone en jaque a Chivas rumbo a la Liguilla

La temporada regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente ha terminado, lo cual sugiere el momento más importante: la Liguilla del futbol mexicano. Ante ello, Chivas ha recibido una noticia que podría terminar con sus aspiraciones de título.

La apuesta de Chivas por su cantera

En estos momentos, Chivas es, junto a Cruz Azul y Toluca, los candidatos más grandes al título del Clausura 2026, por lo que a falta de unos días para la Liguilla las tres instituciones están claras en cuanto a objetivos en el terreno de juego se refiere.

¿Qué noticia recibió Chivas rumbo a la Liguilla del Clausura 2026?

Hace unos días Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, confirmó que todos los seleccionados que sean convocados por Javier Aguirre deberán asistir al CAR antes de que inicie la Liguilla del futbol mexicano, lo cual sugiere una terrible noticia para las Chivas de Gabriel Milito.

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Cabe mencionar que, en las últimas semanas, existió el rumor respecto a la posibilidad de que Chivas hubiera pedido la extensión de sus jugadores para la Liguilla considerando que el club podría sufrir la baja de cuatro o hasta seis futbolistas, lo cual mermaría su posibilidad de luchar por el título del Clausura 2026.

No obstante, finalmente Duilio Davino desechó cualquier posibilidad de que esto sucediera, por lo que el Rebaño Sagrado, así como los demás equipos del futbol mexicano, vivirán una Liguilla atípica en donde los seleccionados nacionales no podrán estar en el campo con miras a llegar a tope a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué jugadores podrían sustituir a los que vayan a la Selección Mexicana?

El sustituto claro de Raúl Rangél sería Óscar Whalley, quien ha tenido muy poca regularidad con el Rebaño Sagrado, mientras que el reemplazo de Roberto Alvarado sería Hugo Camberos y el de Armando González Ángel Sepúlveda. Finalmente, Gabriel Milito tendrá que ingeniárselas para encontrar a otras alternativas tanto en el campo como en el banquillo de suplentes.

