Chivas se vería seriamente afectado por este detalle en el movimiento de Erick Gutiérrez a Santos

Lo que realmente se percibía como un movimiento más que destacado por parte de la directiva de Chivas, hoy se convirtió en un verdadero problema. El Guadalajara vería pérdidas millonarias con el tema de Erick Gutiérrez, quien desde hace unos meses fue borrado de toda posibilidad para jugar con Gabriel Militio. Ante eso, se habla de un préstamos hacia el Santos Laguna, el cual tampoco le trae mucho beneficio económico al chiverío. He aquí los detalles.

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¿Por qué Erick Gutiérrez significa pérdidas millonarias para Chivas?

En 2023 el fichaje de Erick Gutiérrez significó una victoria para el cuadro de Guadalajara. Aunque en un inicio recibió sus debidas críticas, poco a poco se afianzó y se convirtió en un líder de vestidor. Sin embargo, tras el arribo de Gabriel Milito al club, el Guti fue borrado y hoy todo se alinea para que continúe su carrera con el Santos Laguna.

Ante eso, todo lo que rodea al nacido en Los Mochis en el tema monetario es un verdadero problema. Con 31 años, es una apuesta arriesgada para todo aquel que quiera comprarle. El chiverío le trajo desde el PSV gracias a 6 millones de dólares y además… recibe 1.2 millones extras de salario anualmente. Ante eso, es difícil que alguien tome esos gastos para traer a un futbolista que ya es veterano.

Por eso, su salida al Santos es una solución temporal que busca darle minutos al mediocampista y al mismo tiempo, se espera que se revalorice para venderlo antes de que termine su contrato (verano 2027). Sin embargo, el Rebaño Sagrado - según diversos reportes - cubrirá una parte del salario para que se logre el fichaje a la Comarca Lagunera.

¿Chivas hará más fichajes… además del movimiento de Erick Gutiérrez?

Aunque el club tapatío inició de manera contundente su mercado de fichajes, se indica que por el momento se mantendrá mesurado, sobre todo en el tema de las altas. Se entiende que hay interés por sus seleccionados nacionales, por ello esperarían arreglar las bajas o en su defecto mantenerlos en la plantilla y ya de ahí reaccionar en la búsqueda de fichajes. Y es que se viene un semestre con Leagues Cup, Liga BBVA MX y en el primer semestre de 2027 el equipo regresará a la Concachampions.