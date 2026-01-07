Fue uno de los jugadores mexicanos más caros, fue seleccionado nacional en Qatar 2022 y ahora SU VALOR ha CAÍDO POR LOS SUELOS

El mediocampista Erick Gutiérrez llegó a ser visto como un jugador que tomaría el cambio generacional y podría ser el relevo de Andrés Guardado en Selección Mexicana; con Pachuca se supo de interés de equipos de Europa y fue el PSV quien lo fichó con el antecedente de haber tenido grandes jugadores aztecas, fue al Mundial de Qatar, el tiempo lo colocó en Chivas y ahora el equipo rojiblanco que dirige Gabriel Milito lo ha descartado y a dos días de arrancar el Clausura 2024, no tiene equipo.

Erick Gutiérrez surgió en Pachuca y en esa generación junto a Chucky Lozano, parecía que pintaba para grandes cosas, y l ogró dar el brinco a Europa para sumarse al PSV Eindhoven en 2018, alcanzando un valor récord de 7 millones y medio de euros, para ser uno de los más caros.

Erick Gutiérrez, en septiembre del 2018, debutó ante el ADO Den Haag y asistió a Hirving Lozano y marcó un golazo, para no dejar dudas de que podría escribir una gran historia y validando el fichaje de verano.

Guti mantuvo un nivel discreto, y su valor y nivel fueron muy cambiantes, pero le alcanzó para subirse al barco de Qatar 2022, siendo recordando que Enzo Fernández marcó un buen gol, ante México con ciertas complacencias del jugador mexicano.

Del PSV a Chivas y del Rebaño, le buscan acomodo

De 30 años, Erick Gutiérrez aún tiene cuerda ene l futbol, pero en Chivas ya no tiene cupo y lo anunciaron hace unas semanas, pero a dos días de arrancar el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el mediocampista no tiene equipo, se dice que el cuadro de Pachuca lo podría tomar y llegar a un cuerdo con el equipo rojibanco para hacer posible el movimiento.

También el San Diego FC tendría ganar de firmarlo para juntarlo con Chucky Lozano, pero el mercado no se mueve en torno al futbolista que pasó de tener un valor máximo de 7.5 millones de euros en 2018, a costar solo 2.5 millones de euros lo que ejemplifica la caída.