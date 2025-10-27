OFICIAL: Gigante del futbol mexicano AMARRA su pase a la fase final del Apertura 2025

Este lunes 27 de octubre del 2025, la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales que un gigante del futbol mexicano logró asegurar su boleto a la fase final del Apertura 2025 tras ganar su encuentro de la Jornada 15.

El equipo que aseguro su boleto son las Chivas, el rebaño sagrado terminó venciendo 4-1 a Atlas llegando a 23 puntos, con lo que asegura un lugar en la fase final.

¡Confirmado! ✅ @Chivas aseguró su boleto a la Fase Final del #Apertura2025 . 🎟️🙌 ¡El Rebaño buscará escribir un nuevo gran capítulo en su exitosa historia! 🐐 #LaLigaDeLaAfición ✨ pic.twitter.com/PJvri1tYBs — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2025

Solo queda un boleto directo para los Cuartos de Final del Apertura 2025

Para los Cuartos de Final del Apertura 2025, ya se encuentra clasificados: Toluca, América, Cruz Azul, Tigres y Rayados de Monterrey. Los cinco equipos mantienen la lucha por el liderato y por quedar lo más arriba en la tabla de posiciones.

Por el momento, se ubica en el sexto lugar de la tabla, por lo que se mantiene en la pelea por el último lugar a Liguilla directa. Puesto que se están peleando varios equipos como: Chivas, Xolos de Tijuana, Pachuca, Juárez y Santos. Los equipos dependen ganar sus últimos encuentros para lograr avanzar directo.

🇦🇹 Inicia una nueva semana y un nuevo objetivo. ¡Nos vemos en La Bella Airosa para disputar nuestra jornada 16! pic.twitter.com/4SgVg3TCBU — CHIVAS (@Chivas) October 27, 2025

Así va la pelea por el Play In del Apertura 2025

En el caso del Play In, la competencia aun se encuentra muy abierta pues hay 11 equipos aun con posibilidades de clasificar. Por el momento, el único equipo eliminado es Puebla.

Los equipos que aun aspiran a un lugar al Play In son: Xolos, Pachuca, Juárez, Atlético de San Luis, Atlas, Pumas, Santos, Querétaro, Mazatlán, León y Necaxa.

Chivas es el único equipo ya con su lugar asegurado a la fase final, cualquiera de los demás clubes podría ser eliminado.