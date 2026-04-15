ÚLTIMA HORA: Chivas hace OFICIAL la salida de delantero estrella en pleno Clausura 2026

Alan Pulido no es más jugador de Chivas; nunca fue del agrado y no encajó en el proyecto de Gabriel Milito y el jugador que alguna vez fue figura del cuadro del rebaño, ha quedado fuera del equipo a falta de tres jornadas del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Su salida era una crónica anunciada; formó parte de esos jugadores que en la gestión de Milito no entraron en planes, caso similar al de Érik Gutiérrez quienes llegaron con reflectores, pero en Chivas el camino estaba visualizado de otro modo, sin esos elementos y al menos este torneo la fórmula le ha dado validez a lo decidido.

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Alan Pulido, no vio acción en todo el Clausura 2026 de Liga MX

En la lista de ocho delanteros registrados por Chivas, aparece Alan Pulido quien no tuvo ni un minuto de juego en todo el torneo. Su salida estaba cantada pero ahora es oficial con el comunicado del Rebaño que revela el término por adelantado de su situación contractual.

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El comunicado de Chivas que anuncia la salida de Pulido

A nuestra afición y los medios de comunicación:

El Club Deportivo Guadalajara informa que, de común acuerdo, se ha terminado de manera anticipada la relación contractual con Alan Pulido.

Agradecemos el tiempo que Alan vistió los colores de Chivas y su aporte durante las dos etapas que integró las filas del equipo.

Le deseamos éxito en sus siguientes retos profesionales.