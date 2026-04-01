ÚLTIMA HORA: Chivas anuncia la llegada de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales

Este miércoles 1 de abril del 2026, el conjunto de Chivas dio a conocer en sus redes sociales que Cristiano Ronaldo llega al equipo. El club subió una foto del delantero usando la playera del rebaño, posando con un dedo arriba y usando dos relojes.

Las Chivas dejaron en claro desde su publicación que se trataba de una broma pues en el texto de la publicación se subieron a la tendencia de "April fools".

"¡Llegó el ‘Bicho’! 🤯 #Aprilfools 🤣"

La afición de Chivas reacciona de buena forma a la broma

Los aficionados tomaron con buen humor la burla y contestaron la publicación con comentarios en los que respaldaron el "fichaje" pero cuestieron a que jugador tienes que sacrificar para que llegue CR7. De igual forma, aseguraron que sería una dupla de sueño ver a la Hormiga y al Bicho jugando juntos.

Algunos de los comentarios que se pueden leer son:

"El problema es ¿a quién sientas?"

"Yo sabía que Ronaldo tenía un tío de Teotihuacán"

"El problema es: a quien quitas?El problema es: a quien quitas?"

"EL BICHO Y LA HORMIGA JUNTOS?"

"La banca perfecta para La Hormiga"

"se nacionalizó mexicano para jugar junto a la hormiga"

¿Qué es el April fools' day?

El April Fools’ Day es una fecha conocida internacionalmente que se celebra el 1 de abril y que consiste en gastar bromas pesadas y engaños.

Es el día cuyo equivalente en Latinoamérica sería el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Una fecha en el calendario dedicada a bromear y hacer creer a los demás todo tipo de información falsa.

Es por eso que el Rebaño decidió unirse a la celebración de la fechay hacerle una broma a sus aficionados. Al tratarse de un fichaje imposible por las politicas del club de jugar solo con futbolistas mexicanos, Cristiano Ronaldo no podría llegar a la institución al menos que modifiquen su reglamento.