ÚLTIMA HORA: Chivas anuncia la llegada de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales
El conjunto de Chivas sorprendió a todos en sus redes sociales al anunciar la llegada de Cristiano Ronaldo al equipo en pleno Clausura 2026
Este miércoles 1 de abril del 2026, el conjunto de Chivas dio a conocer en sus redes sociales que Cristiano Ronaldo llega al equipo. El club subió una foto del delantero usando la playera del rebaño, posando con un dedo arriba y usando dos relojes.
Las Chivas dejaron en claro desde su publicación que se trataba de una broma pues en el texto de la publicación se subieron a la tendencia de "April fools".
"¡Llegó el ‘Bicho’! 🤯 #Aprilfools 🤣"
La afición de Chivas reacciona de buena forma a la broma
Los aficionados tomaron con buen humor la burla y contestaron la publicación con comentarios en los que respaldaron el "fichaje" pero cuestieron a que jugador tienes que sacrificar para que llegue CR7. De igual forma, aseguraron que sería una dupla de sueño ver a la Hormiga y al Bicho jugando juntos.
Algunos de los comentarios que se pueden leer son:
"El problema es ¿a quién sientas?"
"Yo sabía que Ronaldo tenía un tío de Teotihuacán"
"El problema es: a quien quitas?El problema es: a quien quitas?"
"EL BICHO Y LA HORMIGA JUNTOS?"
"La banca perfecta para La Hormiga"
"se nacionalizó mexicano para jugar junto a la hormiga"
¿Qué es el April fools' day?
El April Fools’ Day es una fecha conocida internacionalmente que se celebra el 1 de abril y que consiste en gastar bromas pesadas y engaños.
Es el día cuyo equivalente en Latinoamérica sería el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Una fecha en el calendario dedicada a bromear y hacer creer a los demás todo tipo de información falsa.
Es por eso que el Rebaño decidió unirse a la celebración de la fechay hacerle una broma a sus aficionados. Al tratarse de un fichaje imposible por las politicas del club de jugar solo con futbolistas mexicanos, Cristiano Ronaldo no podría llegar a la institución al menos que modifiquen su reglamento.