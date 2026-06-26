Chivas apoya el fichaje de Erick Gutiérrez a Toluca; esta es la polémica razón

El mundo de los fichajes tiene esta particularidad de ser un espacio donde ya existen acuerdos… pero de un momento a otro se presentan cambios que modifican toda la historia. En este caso, ya había un trato entre Santos y Chivas para el préstamo de Erick Gutiérrez, sin embargo llegó el Toluca para arruinarle la fiesta a los laguneros. Así se encuentra el presente del mediocampista mexicano.

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¿Por qué Chivas prefiere que Erick Gutiérrez salga a Toluca?

En días pasados el préstamo de Santos se veía como un “problema” para la gente del Guadalajara. Aunque era lo más factible al meditar en mantener activo a su futbolista, el chiverío iba a invertir dinero pues sería una cesión gratuita y donde incluso absorberían una buena cantidad del salario de Erick Gutiérrez, el cual es de 1.2 millones de dólares al año.

Por eso, Toluca llegaría como un alivio económico para el Guadalajara. El representante del jugador se acercó con la directiva rojiblanca para comunicarles sobre una oferta de los mexiquenses. Parece que al canterano de Pachuca le conviene esa opción y también sería más atractiva para el Guadalajara. Esto porque el poderío económico de los Diablos permitiría ayudar con más gastos que lo que haría el Club Santos.

En ese sentido, las negociaciones se encuentran en etapas claves para lograr un acuerdo entre la directiva de las Chivas y la de los del Estado de México. Y es que Erick Gutiérrez lleva parado varios meses tras un conflicto que tuvo con Gabriel Milito. En ese sentido, el jugador regresaría a la actividad y los tapatíos podrían encontrar a un equipo al cual vender a quien fuera capitán del cuadro jalisciense.

@vamosshow 🚨 TOLUCA LE ROBA FICHAJE A SANTOS Y CHIVAS Con información de César Luis Merlo, Érick Gutiérrez tenía un acuerdo de palabra para llegar a Santos Laguna, pero la operación dio un giro inesperado. 🤯 Toluca entró en la negociación, convenció al mediocampista y ahora es el gran favorito para ficharlo. Solo resta definir detalles de la operación entre Chivas y los Diablos. 🔥 📹 Mira nuestro canal de YouTube Vamos_Show 💥 ♬ sonido original - Vamos Show

¿Por qué Erick Gutiérrez fue borrado por Gabriel Milito?

Esa precisamente es la pregunta del millón, pues incluso ya con Gabriel Milito, el Guti fue pieza clave cuando el argentino llegó a México. Sin embargo, tras una lesión sufrida en un clásico nacional, el rol de Erick Gutiérrez pasó a segundo plano. Y lamentablemente para la continuidad del ex PSV… fue relegado incluso de todos los planes deportivos con el primer equipo. Por eso, parece que llegó la oportunidad perfecta para todos en el ámbito de dejar atrás la incertidumbre de qué pasó entre el jugador y el técnico.