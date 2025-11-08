OFICIAL: Chivas clasifica directo a Cuartos de Final del Apertura 2025

Este viernes 7 de noviembre del 2025, el conjunto de Chivas logró conseguir su lugar directo a los Cuartos de Final del Apertura 2025.

El rebaño consiguió su boleto con la victoria del Querétaro ante Juárez. Los potros era el único equipo que podía sacar a las Chivas, pero con su derrota, amarran su lugar directo a la Liguilla.

Te puede interesar: Liguilla al momento: Así va la tabla general del Apertura 2025 durante la Jornada 17

Los equipos que clasificaron directo a Cuartos de Final en el Apertura 2025

Los equipos que lograron clasificar son:



Cruz Azul

Toluca

América

Rayados de Monterrey

Tigres

Chivas

El rival que tendría Chivas en Cuartos de Final

Chivas terminará el torneo Apertura 2025 en el sexto lugar de la tabla sin importar lo que pase en su último encuentro. El conjunto de rebaño esperará que se defina su rival el cual saldrá entre Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Rayados de Monterrey.

Dependerá de los resultados de los cinco clubes para conocer quien queda en el tercer lugar de la tabla.

