deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

OFICIAL: Chivas clasifica directo a Cuartos de Final del Apertura 2025

El conjunto de Chivas logró clasificar directo a los Cuartos de Final del Apertura 2025 a pesar de que le falta disputar su encuentro

Chivas
Chivas
El Rebaño tiene prácticamente amarrado su pase a Liguilla, pues en caso de perder tiene que caer por marcador de más de 5 goles y que Juárez gane
Iván Vilchis
Liga MX
Compartir

Este viernes 7 de noviembre del 2025, el conjunto de Chivas logró conseguir su lugar directo a los Cuartos de Final del Apertura 2025.

El rebaño consiguió su boleto con la victoria del Querétaro ante Juárez. Los potros era el único equipo que podía sacar a las Chivas, pero con su derrota, amarran su lugar directo a la Liguilla.

Te puede interesar: Liguilla al momento: Así va la tabla general del Apertura 2025 durante la Jornada 17

Los equipos que clasificaron directo a Cuartos de Final en el Apertura 2025

Los equipos que lograron clasificar son:

  • Cruz Azul
  • Toluca
  • América
  • Rayados de Monterrey
  • Tigres
  • Chivas

El rival que tendría Chivas en Cuartos de Final

Chivas terminará el torneo Apertura 2025 en el sexto lugar de la tabla sin importar lo que pase en su último encuentro. El conjunto de rebaño esperará que se defina su rival el cual saldrá entre Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Rayados de Monterrey.

Dependerá de los resultados de los cinco clubes para conocer quien queda en el tercer lugar de la tabla.

Chivas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

×
×