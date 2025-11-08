Liguilla al momento: Así va la tabla general del Apertura 2025 durante la Jornada 17

Este viernes 7 de noviembre del 2025, comienza la actividad de la Jornada 17, la última del torneo Apertura 2025. Fecha clave en la lucha por el primer lugar en la tabla, en la pelea por el ultimo lugar directo a la Liguilla y en el último lugar por el Play In.

Una jornada en la que 15 equipos buscan cerrar de la mejor manera y llegar a la Fase Final de la competición.

Hasta el momento, los equipos clasificados directo a Cuartos de Final son: Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Rayados de Monterrey.

Los primeros 4, se mantienen en la lucha por el primero lugar de la tabla.

Por otra parte, Chivas y Juárez se pelean el último lugar directo a la Liguilla, ambos ya con un lugar seguro en el Play In.

De igual forma, Pachuca y Xolos de Tijuana tiene su lugar seguro en el Play In pero se mantienen en la pelea por subir posiciones y poder recibir el encuentro de locales.

El último lugar del Play In se lo van a pelear: Pumas, Santos, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa. Todos los equipos necesitan la victoria para mantener sus aspiraciones y una combinación de resultados que los favorezca.

Los partidos que se van a jugar en la Jornada 17

Los encuentros que se tendrán en la Jornada 17 son:

