¡ÚLTIMA HORA! Chivas confirma a su TERCER refuerzo para el Clausura 2026

El conjunto de Chivas confirmó en sus redes sociales a su tercer refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Se trata del delantero Ángel Sepúlveda que regresa al rebaño luego de tener grandes temporadas con el conjunto de Cruz Azul.

El miércoles 17 de diciembre del 2025, el delantero Ángel Sepúlveda voló de la Ciudad de México y llegó a Guadalajara para poder hacer sus exámenes médicos y posteriormente poder firmar su contrato con el club.

El delantero llega al rebaño luego de un paso destacado con Cruz Azul, equipo en el que logró ganar Concachampions, ser campeón de goleo y ser convocado a la Selección Mexicana para meterse a la pelea por el tercer delantero del equipo.

Los jugadores con los que peleará Sepúlveda por ser titular

Ángel Sepúlveda llegará a pelear su lugar por la titularidad ante jugadores como Armando González, actual campeón de goleo y joven con una gran proyección y Ricardo Marín que regresa al equipo luego de salir de préstamo con el conjunto de Puebla.

Chivas se ha tenido que reforzar con las salidas de 'Chicharito' Hernández y de Cade Cowell, por lo que Gabriel Milito tendrá una fuerte competencia interna entre la Hormiga y Sepúlveda que buscan meterse a la convocatoria del Mundial 2026.

Los números de Ángel Sepúlveda

Sepúlveda regresa a Chivas, equipo en el que solo estuvo una temporada y no logró demostrar su mejor nivel pues solo disputó 10 encuentros en los que acumuló 583 minutos en el terreno de juego en los que marcó un gol y dio una asistencia.

Ángel ha logrado disputar un total de 542 encuentros en su carrera, en los que ha logrado marcar un total de 128 goles, dar 57 asistencias en 33,152 minutos en el terreno de juego.

