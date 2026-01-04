Chivas de Guadalajara vs Atlas: Alineaciones del partido del Clásico Tapatío de la Copa Pacífica de pretemporada rumbo al Clausura 2026

El Clásico Tapatío de la Copa Pacífica 2026 marca el inicio de la actividad futbolística del año en Guadalajara, sino que también funciona como el primer examen para conocer las nuevas incorporaciones de Chivas y Atlas de cara al torneo Clausura 2026.

Aunque se trata de un duelo de preparación, ambos cuerpos técnicos aprovecharán el encuentro para observar a sus refuerzos en un contexto de alta exigencia, condicionado por la rivalidad histórica entre rojiblancos y rojinegros.

Renovación ofensiva en Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito

Guadalajara llega al compromiso con una reconfiguración importante en su frente de ataque, tras las salidas de Javier “Chicharito” Hernández, quien concluyó contrato, y Cade Cowell, cedido nuevamente a la MLS.

El refuerzo más relevante es Brian Gutiérrez, mediapunta de 22 años procedente del Chicago Fire, fichado por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Su perfil creativo y capacidad de desequilibrio lo colocan como una de las piezas a seguir en el esquema de Milito.

A la ofensiva también se suma Ángel Sepúlveda, quien inicia su segunda etapa con el club tras su paso por Cruz Azul. Con 34 años, el delantero aporta experiencia y presencia en el área, en un plantel que atraviesa un proceso de renovación. Además, Ricardo Marín regresa al equipo luego de su préstamo con Puebla, ampliando las opciones en el eje del ataque.

En defensa, la novedad es Ángel Chávez, central proveniente de Necaxa, incorporado como una apuesta a mediano plazo para fortalecer la competencia en la zaga.

Te puede interesar: Estos son los equipos de la Liga BBVA MX con riesgo de pagar multa por cociente

Atlas refuerza su estructura defensiva

Del lado rojinegro, la directiva enfocó el mercado invernal en fortalecer su línea defensiva, tras las dificultades mostradas en el semestre anterior. La principal incorporación es Rodrigo Schlegel, defensor argentino procedente del Orlando City, quien destaca por su juego aéreo y fortaleza en la marca.

A él se suma Manuel Capasso, otro refuerzo defensivo que llega con el objetivo de consolidar la última línea y brindar mayor equilibrio al sistema táctico, permitiendo mayor proyección ofensiva por las bandas.

Alienación Chivas

1 RANGEL 37 LEDEZMA 23 AGUIRRE 7 ROMO (C) 21 CASTILLO 5 B. GONZÁLEZ 6 GOVEA 11 B. GUTIÉRREZ 10 ÁLVAREZ 25 ALVARADO 20 A. SEPÚLVEDA

🇦🇹 Este es el XI del Rebaño Sagrado para nuestro segundo partido de preparación rumbo al CL26 🐐



1 RANGEL 🧤

37 LEDEZMA

23 AGUIRRE

7 ROMO (C)

21 CASTILLO

5 B. GONZÁLEZ

6 GOVEA

11 B. GUTIÉRREZ

10 ÁLVAREZ

25 ALVARADO

20 A. SEPÚLVEDA #ClásicoTapatío — CHIVAS (@Chivas) January 4, 2026

Alineación Atlas

Camilo Varga, Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Matheus Dória, Gaddi Aguirre, Paulo Ramírez, Diego González, Sergio Hernández, Aldro Rocha, Víctor Ríos y Uros Djurdjevic.

