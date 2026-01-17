Chivas de Guadalajara vs Gallos de Querétaro: Alineaciones de la Jornada 3 del Clausura 2026

Este sábado 17 de enero, Chivas enfrenta a Querétaro en el Estadio Akron, en partido correspondiente a la Jornada 3 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

El duelo presenta también el cruce en los banquillos sudamericanos, entre Gabriel Milito, técnico del Guadalajara desde mediados de 2025, y Esteban González, estratega chileno que tomó a los Gallos para este torneo.

Querétaro llega como visitante tras sumar un punto en las primeras dos jornadas, empató 1-1 ante Pumas en Ciudad Universitaria y posteriormente cayó 2-1 frente a Xolos en el Estadio Corregidora. Más allá de los resultados, el equipo ha mostrado una estructura táctica definida, con orden en sus líneas y una propuesta que apunta a consolidarse conforme avance el torneo, en un proceso que busca reflejar de forma más clara el trabajo de su nuevo director técnico.

Por el lado de Chivas, el equipo afronta el compromiso como uno de los clubes invictos del torneo. El conjunto rojiblanco suma seis puntos tras vencer 2-0 a Pachuca en casa y 1-0 a FC Juárez como visitante, con tres goles a favor y ninguno en contra.

Desde el cierre del torneo anterior ya se observaba una idea de juego establecida bajo la dirección de Gabriel Milito, basada en el orden táctico y la solidez defensiva. En este arranque de Clausura 2026, esa propuesta ha tenido continuidad, con ajustes puntuales como la incorporación de Brian Gutiérrez, quien se ha integrado de manera inmediata al funcionamiento del equipo y ha aportado equilibrio en el mediocampo.

Alineación Chivas:

Alineación Querétaro: