Oficial: Chivas jugará en el Estadio Jalisco para el Clausura 2026

Guadalajara Femenil tendrá casa alterna en la Jornada 3 del Clausura 2026. El partido ante Santos Laguna cambió de sede y se disputará en el Estadio Jalisco, luego de que el inmueble de Verde Valle entrara en trabajos de remodelación como parte de los preparativos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El encuentro estaba programado originalmente en el Estadio Akron, sin embargo, fue reubicado al Jalisco por las obras en el llamado Estadio Guadalajara, situación similar a la que ya enfrentó Tapatío, equipo de la Liga de Expansión MX.

Más allá del cambio de sede, todo se mantiene conforme a lo establecido por la Liga BBVA MX Femenil. El silbatazo inicial será a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y el duelo cerrará la Jornada 3 del Clausura 2026.

Chivas busca llenar el Jalisco

De acuerdo con información oficial del club, todos los abonados y dueños de palco podrán ingresar sin inconvenientes a los espacios equivalentes en el Estadio Jalisco, presentando sus accesos físicos o digitales.

Además, la directiva rojiblanca lanzó una promoción especial en boletaje:



Zona general: 85 pesos

Zona dorada: 150 pesos

Palcos VIP: 150 pesos

En lo deportivo, Chivas viene de empatar sin goles ante Cruz Azul en la Jornada 2, resultado que le permite sumar 4 puntos de 6 posibles en el arranque del Clausura 2026. Del otro lado, Santos Laguna Femenil aún no conoce la victoria en el torneo, por lo que llegará al Estadio Jalisco con la urgencia de sumar sus primeros puntos del certamen.

Cabe señalar que este cambio de sede aplicará únicamente para el duelo de la Jornada 3, ya que el Estadio Akron continuará con los trabajos de remodelación, mientras el resto del calendario se mantiene sin modificaciones.

