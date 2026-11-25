Las Chivas Rayadas del Guadalajara terminaron en primer lugar del Apertura 2026, se tienen altas expectativas para esta liguilla y se entiende que un elemento importantísimo de este gran nivel mostrado es Gabriel Milito. El estratega argentino les dio un estilo y así volvieron a pelear en lo más alto. Es por ello que muchos se preguntan sobre su actual contrato y el anuncio de una posible renovación. ¿Ya hay pláticas para esos temas?

¿Gabriel Milito renovará su contrato con las Chivas?

Básicamente ya se cuenta año y medio desde que Gabriel Milito llegó a Chivas para encaminar un proyecto que recién recibió golpes muy fuertes tras salidas a nivel dirigencial y deportivo. Y de inmediato, el equipo adoptó personalidad, un estilo definido y buenos resultados. Es por eso que se entiende al estratega como parte fundamental… pero su contrato se acaba a mediados de 2027.

Sin embargo, se reporta que en estos momentos no hay charlas respecto a la extensión del vínculo contractual. Parece que la directiva y el entorno del técnico prefirieron dejar esos temas para enero y así enfocarse completamente en el ámbito deportivo para encarar una liguilla que se percibe de suma importancia para el equipo.

Aunque Gabriel Milito se quedaría para cubrir un primer semestre donde Chivas tendría Liga BBVA MX y Concachampions, hay mucho interés en una buena parte del entorno para retener al argentino. El ex Barcelona devolvió al Guadalajara a la competencia constante por lo más alto del futbol mexicano. Y muchos coinciden que esta liguilla es donde el equipo debe aprovechar para conseguir el trofeo de una vez por todas.

¿Cómo le fue a Gabriel Milito en sus primeras liguillas con Chivas?

Este Apertura 2026 recién es su tercer torneo con Chivas, por lo que la gente se encuentra ansiosa porque Gabriel Milito termine con la sequía de casi una década sin quedar monarcas del balompié nacional.