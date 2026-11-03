Gabriel Milito hace brillar a Santiago Sandoval en Chivas: así creció su promedio de goles

Mientras Gabriel Milito sigue dando noticias en Chivas, uno de los futbolistas que más ha aprovechado su gestión es Santiago Sandoval. Con apenas 19 años, el mediocampista ofensivo se convirtió en una pieza importante del equipo y atraviesa un momento destacado: marcó 8 goles en sus últimos 16 partidos de Liga BBVA MX.

Así como se habla de la renovación de Milito en el "Rebaño Sagrado", también crece el reconocimiento al trabajo que realizó con el joven canterano. El entrenador confió en él desde el principio, le dio minutos en distintas posiciones e incluso lo utilizó como delantero centro. Sandoval respondió con goles y actuaciones decisivas.

|Crédito: Instagram/@sant.sandoval30

Santiago Sandoval brilla en Chivas con sus goles

El futbolista rojiblanco volvió a destacarse ante Atlante, en la Jornada 15 del Apertura 2026, cuando consiguió un doblete en la victoria 4-2 de Guadalajara. Sus anotaciones llegaron a los 8 minutos del primer tiempo y a los 52 del complemento, y elevaron a 9 su cuenta goleadora durante 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Su crecimiento también se refleja en partidos importantes. En la Liguilla del Clausura 2026 marcó 2 goles frente a Tigres, fundamentales para avanzar a semifinales, y posteriormente le anotó a Cruz Azul en el Estadio Banorte. En el actual torneo también consiguió un doblete contra Pumas y marcó ante Tijuana.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas

Con 5 tantos en el Apertura 2026, Sandoval se encuentra entre los máximos goleadores de Chivas en el campeonato. Su rendimiento le permitió ganar protagonismo a poco más de un año de su debut en Primera División.

Los números de Santiago Sandoval en Chivas

La confianza de Gabriel Milito fue importante para su desarrollo. El entrenador lo hizo debutar en el primer equipo durante el Apertura 2025 y le dio oportunidades como mediapunta, volante ofensivo y como referencia de ataque.

Sandoval acumula 47 partidos con Chivas, 25 titularidades, 12 goles y 2 asistencias. Además, registra 9 anotaciones en el año natural 2026: 5 en el Apertura, 1 en la Leagues Cup y 3 en la fase final del Clausura.

A sus 19 años, Sando ya ha sido convocado a la Selección Mexicana mayor. Además, ha marcado 4 goles en sus últimos 8 partidos con los rojiblancos, números de verdadero crack.

