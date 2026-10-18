Gabriel Milito tendría en mente una SORPRESA para Chivas en 2027; este jugador podría regresar al club

Chivas atraviesa por un momento complicado en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de registrar tres partidos consecutivos sin obtener el triunfo, generando un empate contra el América, una igualada frente al Atlas y el sorpresivo descalabro ante Querétaro.

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A pesar de ello, Chivas se mantiene en la zona alta de la clasificación general y con aspiraciones claras de llegar al primer lugar de la tabla; sin embargo, esto no es suficiente para un Gabriel Milito que, según se informe, estaría cocinando una sorpresa para la afición rumbo al 2027.

¿Qué sorpresa tendría Chivas y Gabriel Milito para el siguiente año?

Fue durante el torneo Apertura 2025 que Cade Cowell vio sus últimos minutos como jugador de las Chivas precisamente en el compromiso ante Cruz Azul, esto después de que el extremo volviera al balompié de los Estados Unidos para ser refuerzo del New York Red Bull de la MLS.

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Vale decir, sin embargo, que el acuerdo con el equipo norteamericano fue una cesión por un año, por lo que Cade Cowell tendría que regresar al Rebaño Sagrado una vez comience el 2027, situación que podría darse considerando que el jugador ha tenido más regularidad de la esperada en el NYRD.

Bajo este contexto, vale decir que el regreso de Cade podría ser más claro luego de las constantes lesiones que Bryan González ha tenido por el carril izquierdo, por lo que el norteamericano podría ser una opción en la banda interesante si es que Gabriel Milito le brinda una segunda oportunidad.

¿Cuáles fueron los números de Cade Cowell en Chivas?

Fue en enero del 2024 cuando Chivas sorprendió a propios y extraños con el arribo de Cade Cawell proveniente del San Jose de la MLS, por lo que el jugador estuvo alrededor de dos años en la institución. En este tiempo, el extremo registró 12 anotaciones y cinco pases a gol en 69 duelos disputados.