¿Cuál es la razón por la que Cade Cowell podría NO REGRESAR a Chivas en 2027?

El torneo Clausura 2027 de la Liga BBVA MX comenzará durante los primeros días del siguiente año, motivo por el cual distintas instituciones, entre ellas las Chivas del Guadalajara, han iniciado su análisis en cuanto a las altas y bajas que el club tendrá para la próxima temporada.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Ante este contexto, uno de los nombres que más ha sonado dentro de Verde Valle es Cade Cowell, quien ha tenido una interesante temporada en su regreso a la MLS pero que, sin embargo, tiene muy pocas probabilidades de volver a Chivas pese al deseo de varios aficionados rojiblancos.

¿Por qué razón Cade Cowell no volvería a Chivas?

Un punto a tener en cuenta es que fue el mismo Gabriel Milito quien tomó la decisión de prescindir de los servicios de Cade Cowell hace un par de torneos luego del poco impacto que el norteamericano tuvo en el campo, un hecho que se mantendría considerando el sistema del entrenador argentino.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Sin embargo, más allá del deseo del entrenador, existe un punto más importante por el cual Cade no volvería a Chivas y esto deriva del acuerdo que existe entre el Rebaño Sagrado y el New York Red Bull, equipo de la MLS en donde actualmente está el extremo ofensivo con raíces mexicanas.

Cabe recordar que el acuerdo entre ambas instituciones fue una sesión que concluye el último día de este año; sin embargo, el Red Bull se guardó la opción de una compra por el jugador, por lo que si decide mantenerlo en el club Chivas no podría hacer nada más que recibir el pago por él.

¿Cuáles fueron los números de Cade Cowell en su etapa en Chivas?

Fue en enero del 2024 cuando Chivas confirmó el traspaso de Cade Cowell procedente del futbol de los Estados Unidos, por lo que el extremo estuvo en Verde Valle durante dos años, tiempo suficiente para que el futbolista registrara 12 anotaciones y cinco pases a gol en 69 duelos disputados.