5 factores que explican la crisis de juego en Chivas a días para la Liguilla

Chivas se mantiene en los primeros lugares de la tabla general del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX después de 16 fechas disputadas; sin embargo, es una realidad que el Rebaño Sagrado ha tenido un bajón en cuanto a rendimiento se refiere respecto a las primeras jornadas de la temporada regular.

Esta crisis de juego y funcionamiento llega en el peor momento para los de Verde Valle, pues se da a unas semanas para el inicio de la Liguilla del futbol mexicano. Ahora bien, ¿cuáles son los factores principales detrás del complicado momento que Chivas vive en el campo?

Los factores que explican la crisis de juego en Chivas

El primer gran factor tiene que ver con la cantidad de lesionados que Chivas ha tenido a lo largo del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. La mayoría de estos forman parte del apartado defensivo de Gabriel Milito, técnico que se ha visto obligado a modificar en más de una ocasión su parado táctico.

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La baja de juego de otros futbolistas, como Ángel Sepúlveda, Richard Ledezma y Bryan González, también guarda relación con la crisis que Chivas vive en la actualidad. Aunado a esto, después de más de un año en la institución los rivales ya conocen el estilo de juego de Milito, lo cual le ha impedido presentar mejores resultados.

Termina el partido en el Nou Camp.



Con gol de @RichyMarin19 volvemos a sumar fuera de casa. pic.twitter.com/S6Zi9PYYjR — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2026

La venta de Armando González sugirió un gran envión económico para el club, aunque afectó el desarrollo deportivo del Guadalajara desde el inicio del torneo. Finalmente, el pobre rendimiento de sus dos refuerzos, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, también ha cobrado factura en el club.

¿Contra qué equipo se enfrentará Chivas en el cierre del torneo?

Después del duelo del fin de semana pasado ante los Esmeraldas de León, las Chivas del Guadalajara disputarán un compromiso más en este cierre de la temporada regular. Aquí, el Rebaño Sagrado se medirá a la Máquina de Cruz Azul, en una rivalidad que ha crecido mucho en los últimos años.