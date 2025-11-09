Chivas, de la mano de Armando “La Hormiga” González, rompe una racha de seis años en la Liga BBVA MX

El Club Deportivo Guadalajara vuelve a presumir un campeón de goleo luego de seis años sin que un jugador rojiblanco encabezara la tabla de anotadores, Armando “Hormiga” González se convirtió en el máximo artillero del Apertura 2025, cerrando la fase regular con 12 goles.

El joven canterano del Rebaño compartió el título con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis), quienes alcanzaron la misma cifra de tantos. Aun así, el logro tiene un sabor especial para la institución tapatía, pues representa el regreso de un jugador formado en casa a los primeros planos del futbol mexicano.

El último campeón de goleo de Chivas había sido Alan Pulido, quien en el Apertura 2019 también marcó 12 goles y compartió el liderato con el argentino Mauro Quiroga, entonces delantero del Necaxa. Antes de él, el reconocimiento había sido para Javier “Chicharito” Hernández en el Torneo Bicentenario 2010, cuando registró 10 tantos y lo compartió con Hérculez Gómez (Puebla) y Johan Fano (Atlante), los 3 últimos campeones de goleo de Chivas forman parte actualmente de la institución.

Con el título de la “Hormiga”, González se une a una lista selecta de campeones de goleo rojiblancos en la era profesional, encabezada por figuras históricas como Adalberto “Dumbo” López (1953-54), Crescencio “Mellone” Gutiérrez (1956-57), Salvador “Chava” Reyes (1961-62), Omar Bravo (Clausura 2007), Chicharito (Bicentenario 2010) y Pulido (Apertura 2019).

El gran momento que atraviesa Armando le valió ser convocado a la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA , en la que el Tri enfrentará a Uruguay y Paraguay. El atacante busca aprovechar la oportunidad para levantar la mano y ganarse un lugar en la lista final del Mundial de 2026.

¿Contra quién jugará Chivas en la Liguilla del Apertura 2025?

Chivas enfrentará a Cruz Azul en la Liguilla del Apertura 2025, en una de las series más atractivas del certamen, dos equipos de peso, con aficiones masivas y realidades distintas, se medirán en busca del boleto a las semifinales, mientras “la Hormiga” intentará seguir con su racha frente a una de las defensas más sólidas del torneo.

El título de goleo de Armando González llega en un momento clave para el club, que apuesta nuevamente por su cantera y por un futbolista que, con constancia y olfato goleador, ha devuelto a Chivas al mapa de los máximos anotadores del futbol mexicano y así ayudar de igual manera al ataque de la Selección Mexicana.

