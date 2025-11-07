Las SORPRESAS en la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay

Se reveló este mediodía la convocatoria OFICIAL de la Selección Mexicana para la FECHA FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Uruguay y Paraguay, respectivamente y donde la mayor sorpresa es el llamado de Armando 'La Hormiga' González, quien con 11 goles, un olfato goleador, 22 años y una ventana que se le abre para convencer a Javier Aguirre de poder ser llamado al Mundial del 2026 lo vuelven parte de la conversación.

TV Azteca a través de Omar Villarreal, informó que González, delantero de Chivas, tendría su primer llamado para una FECHA FIFA , y así se confirmó cuando su nombre apareció entre los atacantes, como su compañero Roberto Alvarado o el artillero del San Diego, Hirving Chucky Lozano.

Chivas Armando González fue nombrado el mejor jugador de octubre por la Liga BBVA MX

Su llamado es muy justo, pues pelea con 11 goles por sel el campeón de goleo compitiendo con Paulinho y Joao Pedro, pero además surge, por las ausencias por lesiones de Alexis Vega, Julián Quiñones, César Huerta y Santi Gimenez.

Esos huecos hoy le permiten estar en el cuadro que tendrá el compromiso ante Uruguay y los guaraníes, duelos que serán de alta exigencia y que de cumplir con las exigencias, podría intentar colarse a la Copa del Mundo.

Otras sorpresas de la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial del 2026

Además de La Hormiga González, sobresale el llamado de Obed Vargas quien hace unas semanas destacó en el Mundial suB 21 y su paso es positivo en el Seattle Sounders de MLS y los rumores sobre equipos interesados en Europa no descansan.

Otra novedad y de la cual no se habló mucho en la previa, es la de Fidel Ambriz, mediocampista de Rayados quien se ha metido entre estos seleccionados y levanta la mano.

NOVEDADES

Obed Vargas, Hormiga Glez y Fidel Ambriz las novedades en la convocatoria de Selección. pic.twitter.com/nxWCYBFozd — david medrano felix (@medranoazteca) November 7, 2025

Esta es la convocatoria OFICIAL de la Selección Mexicana para la FECHA FIFA de Noviembre

Porteros



Luis Ángel Malagón – América

Raúl Rangel – Guadalajara

Carlos Acevedo – Santos Laguna

Defensas



Kevin Álvarez – América

Israel Reyes – América

César Montes – Lokomotiv Moscú (Rusia)

Johan Vásquez – Genoa (Italia)

Jesús Orozco – Cruz Azul

Jesús Gallardo – Toluca

Mateo Chávez – AZ Alkmaar (Países Bajos)

Mediocampistas



Edson Álvarez – Fenerbahçe (Turquía)

Erik Lira – Cruz Azul

Fidel Ambriz – Monterrey

Gilberto Mora – Xolos de Tijuana

Erick Sánchez – América

Orbelín Pineda – AEK Atenas (Grecia)

Obed Vargas – Seattle Sounders (Estados Unidos)

Marcel Ruiz – Toluca

Delanteros

