El mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX está cada vez más cerca, por lo que distintos equipos, entre ellos Chivas, han comenzado a moverse para mejorar aún más sus plantillas con el objetivo claro de tener un gran Clausura 2027 que los lleve directamente al título.

Hablando exclusivamente de Chivas, el Rebaño Sagrado entiende que el plantel que tienen es mejorable y, por tal motivo, desean darle a Gabriel Milito lo mejor que hay en el país. Por tal motivo, en los últimos días ha surgido un rumor que habla directamente de un elemento del Pachuca.

¿Qué jugador del Pachuca interesa a Chivas?

De acuerdo con información de Jesús Hernández, una fuente al interior de Pachuca habrían confirmado que la directiva de Chivas inició conversaciones para conocer la situación contractual de Alan Bautista, elemento de 24 años de edad que se desempeña como mediocampista ofensivo.

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Alan Bautista ya cuenta con alrededor de 100 partidos en primera división y, si bien es volante ofensivo por derecha, también tiene la capacidad de jugar por el centro, por lo que su plurifuncionalidad sería interesante para unas Chivas que desean contar con más armas en el terreno de juego.

¿Cuánto tendría que pagar Chivas por Alan Bautista?

Según indica el portal especializado Transfermarkt, el valor de Alan Bautista asciende a unos 3.5 millones de euros; sin embargo, Jesús Hernández menciona que Pachuca estaría dispuesto a entablar comunicación con el Guadalajara a partir de los 5 millones de dólares.

Por lo pronto, vale decir que Alan Bautista ha sido parte fundamental de la evolución que Pachuca ha tenido en la temporada actual, sobre todo en el último mes. Y es que, en el Apertura 2026, el volante mexicano acumula 11 juegos como titular y 15 duelos disputados, mismos en donde registra dos anotaciones.