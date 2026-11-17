Estamos a tan solo unos días de comenzar la Liguilla del futbol mexicano y la Máquina de Cruz Azul es, sin duda, uno de los candidatos más grandes al título de la Liga BBVA MX toda vez que, en estos momentos, es el líder de la competición por encima de América y Chivas.

Con 32 unidades obtenidas después de 16 cotejos, Cruz Azul espera cerrar la temporada regular con una victoria más de visitante frente al Guadalajara. En ese sentido, vale decir que, pese al liderato, Joel Huiqui se ha “olvidado” de cuatro elementos que seguramente no tendrán mucha participación en la Liguilla.

¿Qué jugadores de Cruz Azul han sido olvidados por Joel Huiqui?

Christian Eberé : Si bien el nigeriano ha entrado de cambio en los últimos juegos, la realidad es que su importancia en el plantel ha decaído mucho en relación a los minutos que tuvo en la temporada pasada.

: Si bien el nigeriano ha entrado de cambio en los últimos juegos, la realidad es que su importancia en el plantel ha decaído mucho en relación a los minutos que tuvo en la temporada pasada. Emmanuel Ochoa: Cruz Azul le ha dado la oportunidad a Kevin Mier y Andrés Gudiño a lo largo de la temporada, olvidándose por completo de su tercer portero que no ha tenido minutos en la misma.

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Ralph Orquín: El exjugador del América tuvo minutos en algunos amistosos de Cruz Azul; sin embargo, la realidad es que no ha tenido la confianza de Joel Huiqui para tener alguna oportunidad en la temporada regular.

Una vez más en el Once Ideal 💙🔥 pic.twitter.com/54tXs6OrGs — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 12, 2026

Raymundo Rubio: Entre los canteranos celestes aparece este elemento, mismo que, pese a recibir algunas convocatorias con el primer equipo, no ha tenido la oportunidad de destacar en el campo.

¿Qué jugadores podrían tener una nueva oportunidad en Cruz Azul durante la Liguilla?

Así como existen jugadores que no han tenido las oportunidades suficientes en el terreno de juego, existen otros que seguramente tendrán minutos ante Chivas y en la Liguilla para Cruz Azul, destacando nombres como Alan Mozo, Alan Montes, Alex Castro y, por supuesto, Roger González.