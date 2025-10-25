Chivas golea al Atlas en el Clásico Tapatío y se aferra a puestos de LIGUILLA DIRECTA

Guadalajara es de Chivas. El Clásico Tapatío se pintó de rojiblanco. Durante el juego de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el ‘Rebaño Sagrado’ se hizo de los tres puntos tras vencer 4-1 a la escuadra rojinegra en el Estadio Akron.

Fue la noche de Armando González. Marcando al 10’, 29’ y 51’, la ‘Hormiga’ hizo triplete ante el Atlas para liderar la victoria del equipo dirigido por Gabriel Milito. Luis Romo puso otro gol al 27’ y del lado de la visita Mateo García hizo el descuento al 63’.

Con la victoria, Chivas se aferra a puestos de Liguilla directa, pues de momento, se ubican en el sexto puesto de la tabla general con 23 puntos a falta de dos partidos.

Para la Jornada 16, el Club Deportivo Guadalajara visita a Pachuca. Por su parte, el Atlas recibe a Toluca en el Estadio Jalisco. A pesar de la derrota, la escuadra de los ‘Zorros’ aún aspiran a lugares de Play-In.

Te puede interesar: ATENCIÓN: Armando González tendría una OFERTA para salir de Chivas y jugar en Europa

Chivas recibe al Atlas en el Estadio Akron. Se escribe una nueva historia en el Clásico Tapatío, partido correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara encara el partido luego de haber perdido a media semana frente a Querétaro. A pesar de la derrota, el ‘Rebaño Sagrado’ se mantiene en puestos de Play-In. Para recibir al cuadro de ‘La Academia’, el cuadro rojiblanco no cuenta con Javier Hernández, pues el ‘Chicharito’ realiza trabajo dosificado. Por su parte, Alan Mozo tampoco es elegible junto a Richard Ledezma, Isaac Brizuela y Luis Olivas en una lista en la que Alan Pulido fue considerado de nueva cuenta.

Del otro lado, el Atlas comandado por Diego Cocca viene de ganarle al Club León en la Fecha 14. El conjunto rojinegro busca escalar puestos en la tabla general para alcanzar puestos de Fase Final. Y es que actualmente, el equipo se ubica en el lugar 11 de la clasificación.

Te puede interesar: Así va la Liguilla al momento tras la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX