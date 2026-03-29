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Chivas de Guadalajara vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 29 de marzo del Clásico Tapatío amistoso; marcador online y por internet

Sigue en vivo el resultado del partido entre los Rojinegros del Atlas y el Rebaño Sagrado en partido amistoso que se disputará en el BMO Stadium de Los Angeles.

Chivas vs Atlas

Escrito por: Erick De la Rosa

Clásico Tapatío desde Los Angeles, California en esta Fecha FIFA de finales de marzo. Las Chivas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas se verán las caras en el BMO Stadium en busca de mantener el ritmo y las sensaciones enpleno Torneo Clausura 2026. Ambos clubes tapatíos están en posiciones de liguilla en el certamen local y tratarán de enfocarse de cara a la fase final da la fase regular en el balompié mexicano.

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