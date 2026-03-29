Chivas de Guadalajara vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 29 de marzo del Clásico Tapatío amistoso; marcador online y por internet
Sigue en vivo el resultado del partido entre los Rojinegros del Atlas y el Rebaño Sagrado en partido amistoso que se disputará en el BMO Stadium de Los Angeles.
Clásico Tapatío desde Los Angeles, California en esta Fecha FIFA de finales de marzo. Las Chivas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas se verán las caras en el BMO Stadium en busca de mantener el ritmo y las sensaciones enpleno Torneo Clausura 2026. Ambos clubes tapatíos están en posiciones de liguilla en el certamen local y tratarán de enfocarse de cara a la fase final da la fase regular en el balompié mexicano.
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