Tigres le abrió las puertas a Europa, eligió quedarse en México y hoy lleva 3 meses sin encontrar equipo

Tigres cuenta con una de las plantillas más completas de la Liga BBVA MX. Nombres como Ángel Correa y Diego Lainez son de los más destacados dentro del equipo de Guido Pizarro, sin embargo, muchos aficionados del futbol mexicano no olvidan a uno de los jugadores que más daño ha generado por banda desde que debutó con los felinos: Jürgen Damm.

El extremo mexicano de nacionalidad alemana se formó en la cantera de Pachuca, pero sus cualidades extraordinarias llevaron a que Tigres pagara alrededor de 9 millones de euros por su ficha en el año 2015. En Sultana del Norte, Jürgen Damm destacó como uno de los jugadores de banda más explosivos de la liga y, rápidamente, su nombre comenzó a recorrer toda Europa.

Jürgen Damm brilló en Tigres|EFE

Los equipos que intentaron fichar a Jürgen Damm

En diciembre del año pasado, fue el propio futbolista quien reveló que tuvo la oportunidad de emigrar hacia el futbol europeo mientras era jugador de Tigres. Equipos como el Getafe y Leganés de España, además de clubes italianos, eran las opciones más concretas que Damm tenía sobre la mesa. No obstante, el delantero confirmó que rechazó todas las ofertas para quedarse en México debido a que no eran muy seductoras desde lo económico.

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"En su momento tuve ofertas de la liga española, de la italiana, en concreto del Getafe, Leganés, equipos en Italia, pero era menos de la mitad del sueldo que percibía en su momento en Atlanta y en Tigres. Fue un tema cien por cien personal", compartía Jürgen Damm en una entrevista con Mediotiempo.

|Atlanta United

Una carrera que cae en picada

Tras su salida de Tigres en el año 2020, la carrera de Jürgen Damm comenzó a ir cuesta abajo. Mantuvo su nivel en Atlanta United, pero en 2022 no fue tenido en cuenta por su entrenador y no fue inscrito para disputar dicha temporada de la MLS. El mexicano se mantuvo largos meses sin jugar hasta que abandonó club en septiembre para regresar a la Liga BBVA MX, pero esta vez decidió vestir la camiseta del Club América.

Su nivel en México no era el mismo de antes y, tras pasos frustrados por Coapa y Atlético San Luis, decidió retomar su carrera en la USL Championship al fichar por el Oakland Roots de la Segunda División de Estados Unidos en 2025. Jugó un año allí, pero a pesar de su calidad, los norteamericanos no renovaron su contrato.

Tres meses sin jugar de forma profesional

En enero de 2026, Jürgen Damm finalizó su contrato con el Oakland Roots y, si bien es cierto que sonó para reforzar algunos equipos como el Jaiba Brava de la Liga Expansión MX, el delantero no pudo encontrar un club a tiempo. Ya han pasado más de 3 meses desde que el ex Tigres salió de Estados Unidos y, con 33 años, su carrera se encuentra en el punto más bajo.

Jürgen Damm no ha dado noticias sobre un posible retiro, por lo que probablemente esperará al mercado de verano para firmar con un nuevo equipo. Sin embargo, nadie hubiese imaginado este presente 10 años atrás cuando aún era considerado uno de los mejores jugadores del futbol mexicano.

