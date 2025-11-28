Chivas habría lanzado oferta por NUEVO fichaje BOMBA para el Clausura 2026

La directiva de Chivas ya estaría planeando a su equipo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y César Merlo dio a concoer a través de sus redes sociales que la directiva le habría hecho una oferta al Chicago Fire por un mediocampista.

El rebaño estaría interesado en poder hacerse de los servicios de Brian Gutiérrez, mediocampista de 22 años de edad que juega en la MLS con el Chicago Fire y cuenta con doble nacionalidad, mexicoamericano.

Merlo informó que las Chivas habrían lanzado una oferta formal por el actual jugador y las negociaciones estarían avanzado, por el momento, a la espera de una respuesta del club.

🚨Chivas se mete en la pelea con Rayados y hace una oferta de compra por Brian Gutiérrez. ⬇️https://t.co/obWsMd7pzn — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 28, 2025

De igual forma, en Súper Deportivo informaron que Rayados habría hecho una oferta por el jugador, por lo que los dos clubes mexicanos entrarían en una disputa para poder hacerse del jugador.

El valor de Brian Gutiérrez

Con información de transfermarkt y con un futuro prometedor, Brian Gutiérrez tiene un valor de cinco millones de euros. Chicago Fire podría estar pidiendo una cantidad de dinero mayor por sus grandes actuaciones que ha tenido.

Los números de Brian Gutiérrez

Brian es jugador de Chicago Fire de 22 años de edad. Es un jugador destacado en la MLS, que normalmente es titular en su equipo por su buena calidad con el balón, que tiene Dribbling, regate, buen pase, visión de juego, buena asistencia y versatilidad posicional.

En la temporada, Gutiérrez ha logrado disputar un total de 35 juegos contando la liga, US Open Cup y en los Playoffs con once goles y cuatro asistencias.

A pesar de su corta edad, en toda su temporada ha logrado disputar un total de 164 juegos en los que ha acumulado un total de 10,173 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado 21 goles y ha dado 25 asistencias.

