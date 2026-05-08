Hizo 5 goles, vale 40 millones y sería la primera baja de Chivas para el próximo torneo

Chivas continúa preparando el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2026 en donde enfrentará a los Tigres de la UANL, equipo que llegará con un envión anímico importante luego de meterse a la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

La apuesta de Chivas por su cantera

A pesar de ello, la directiva del cuadro de Verde Valle ha comenzado a analizar lo que será la siguiente temporada en cuanto a altas y bajas se refiere. Y dentro de las posibles salidas destaca la de un jugador cuyo valor supera los 40 millones pero que, sin embargo, nunca pudo destacar.

Erick Gutiérrez, ¿la primera salida de Chivas para el siguiente torneo?

Si bien no es un tema oficial, todo haría indicar que la primera baja de Chivas para el siguiente torneo sería precisamente la de Erick Gutiérrez, jugador que no ha contado para Gabriel Milito en esta temporada y que prácticamente está borrado del cuadro titular y suplente del Rebaño Sagrado.

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Cabe mencionar que, tras su paso por el futbol el viejo continente, Erick Gutiérrez llegó a Chivas como una clara respuesta en el centro del campo, contando con importantes minutos en sus primeros meses hasta la llegada del entrenador argentino, quien lo ha relegado del cuadro titular.

Con ello, todo hace indicar que Galaviz no solo le dirá adiós a Chivas, sino que también podría alejarse de la Liga BBVA MX para buscar nuevos retos a sus 30 años de edad. Ante ello, no se descarta un posible arribo a la MLS ante los equipos que pudiesen estar interesados en él.

¿Cuáles fueron los números de Erick Gutiérrez en Chivas?

Gutiérrez llegó a Chivas procedente del PSV de los Países Bajos en julio del 2023 a cambio de 5.5 millones de euros, según Transfermarkt. En estos tres años en la institución, el mediocampista (cuyo valor es de 2 millones de euros, según la misma fuente), registra 5 goles y 4 asistencias en 88 juegos disputados.