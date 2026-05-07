Este es el ERROR que Cruz Azul debe EVITAR para acceder a las semifinales del Clausura 2026

La Máquina de Cruz Azul afila armas para disputar la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego de salir avante en la ida dentro del Estadio Jalisco, inmueble que presenció la victoria de los celestes frente a los Rojinegros del Atlas por 3-2.

cruz azul

Si bien cuentan con un importante margen sobre su rival, Cruz Azul está consciente de los errores que cometió en patio ajeno; sin embargo, entre estos destaca uno que no pueden cometer nuevamente si lo que el club desea es llegar a una semifinal más en los últimos cinco años.

¿Cuál es el error que Cruz Azul debe evitar hacer ante el Atlas?

Vale mencionar que Cruz Azul, si bien ganó la ida por 3-2, tuvo un 2-0 a favor, mismo que fue empatado por los Rojinegros para después dar paso al penal convertido por Christian Eberé, lo que a la postre significó el triunfo para los capitalinos en este primer capítulo.

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Ante ello, el principal error que Cruz Azul debe evitar cometer es relajarse y confiarse en el terreno de juego tal y como ocurrió durante algunos minutos en la ida. En otras palabras, la especulación podría ser el principal enemigo de una escuadra que tiene todo para acceder a las semifinales.

Bajo este contexto, vale decir que La Máquina no solo tiene la ventaja por el marcador, sino también por la posición en la tabla. Ante ello, Cruz Azul estaría en la siguiente ronda ganando por cualquier marcador, igualando e, incluso, perdiendo por un tanto frente a los tapatíos.

¿Qué alineación presentaría Cruz Azul contra el Atlas?

Kevin Mier volvería al arco rival, mientras que los defensores serían Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos. En el centro del campo aparecerían Amaury García, Charly Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela y Agustín Palaveicno, mientras que en la delantera el Toro Fernández haría su regreso.