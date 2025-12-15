Esto pagaría Chivas a Cruz Azul por Ángel Sepúlveda

Después de la eliminación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental a manos del Flamengo de Brasil, en Cruz Azul ya alistan lo que será el próximo año con el Clausura 2026, Apertura 2026 y la Liga de Campeones de la Concacaf, torneos en los que todo indica ya no contarán con uno de sus referentes en los últimos años.

El traspaso de Ángel Sepúlveda de la Máquina de Cruz Azul al Guadalajara está prácticamente arreglado por una cantidad que rebasa los 3 millones de dólares por el atacante mexicano.

Los números de Sepúlveda en Cruz Azul

El delantero mexicano Ángel Sepúlveda ha sido una de las figuras más destacadas en la historia reciente de Cruz Azul. Durante su estancia en el club, Sepúlveda demostró su capacidad goleadora y su compromiso con el equipo, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes en la plantilla celeste.

En total, Sepúlveda disputó 83 partidos con Cruz Azul, marcando 32 goles y repartiendo 9 asistencias. Esto significa que prácticamente ha participado con anotación o pase para gol en la mitad de los encuentros que ha jugado con el equipo. Además, su velocidad y habilidad para definir lo convirtieron en el goleador más rápido en la historia del club, al anotar un gol a los 25 segundos en un partido contra Pumas.

Uno de los momentos más destacados de Sepúlveda en Cruz Azul fue su coronación como máximo goleador de la Concachampions, donde anotó 9 goles y superó a figuras como Lionel Messi. Este logro individual es un reflejo del buen momento que vive el delantero mexicano, tanto en el conjunto cementero como en la selección nacional.

Ángel prepara las valijas

Recientemente, se dio a conocer que Sepúlveda dejará Cruz Azul para unirse a Chivas de Guadalajara en el próximo torneo. La transferencia podría ser de más de 3 millones de dólares, y el jugador firmará un contrato por 2 años.

La salida de Sepúlveda será un golpe duro para Cruz Azul, ya que ha sido una pieza clave en el ataque del equipo en los últimos años. Sin embargo, su legado en el club cementero será recordado por mucho tiempo, gracias a sus goles importantes y su compromiso con la camiseta celeste.

