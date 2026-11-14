Cruz Azul sufre con la Regla de Menores; estos son los 2 JUGADORES que dejaron de tener minutos por esta razón

La Máquina de Cruz Azul se dice lista para disputar la última jornada correspondiente al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, misma en donde enfrentará a las Chivas del Guadalajara con el objetivo claro de terminar el torneo regular en la mejor posición posible.

En ese sentido, vale decir que Cruz Azul aparece como uno de los favoritos al título del Apertura 2926 y esto deriva del gran nivel que varios de sus jugadores han mostrado hasta ahora, aunque también es una realidad que estos han padecido debido a la Regla de Menores.

¿Qué jugadores perdieron oportunidades en Cruz Azul por la Regla de Menores?

Lo primero a tener en cuenta es que la Regla de Menores obliga a los equipos de la Liga BBVA MX a concederle un mínimo de 1,170 minutos a los jugadores más jóvenes de su plantel, lo cual impide que otros elementos tengan los minutos que habían esperado en un principio.

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En este sentido, la Regla de Menores ha hecho que elementos como Alan Mozo, quien había comenzado a tener una gran participación por la banda derecha, regrese a la banca ante la necesidad de Cruz Azul por colocar a un juvenil, siendo este el canterano Roger González.

Alan Mozo, sin embargo, no es el único. Así como el surgido de los Pumas de la UNAM, otro elemento que también ha dejado de tener minutos en Cruz Azul es Christian Eberé, jugador nacido en Uruguay que se ha quedado en la banca mientras que estos minutos han sido utilizados por Luka Romero.

¿Eberé y Mozo tendrán minutos en la Liguilla con Cruz Azul?

La Regla de Menores desaparece en la Liguilla del futbol mexicano, por lo que Cruz Azul, así como todos los equipos clasificados, podrán disputar de sus mejores elementos. En ese sentido, es más probable que sea el carrilero por derecha quien tenga más participación que el africano.