deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Los Protagonistas
Video

¡Chivas responde! Así enfrentan las críticas tras su mal arranque en Liga MX | Los Protagonistas | TV Azteca Deportes

¡Chivas rompe el silencio! En este video te mostramos cómo el Club Deportivo Guadalajara enfrenta las críticas tras su mal arranque en el Apertura 2025, donde solo ha sumado 3 puntos en 4 partidos y ocupa el lugar 16 de la tabla

Azteca Deportes
Los Protagonistas
Compartir

¡Chivas rompe el silencio! En este video te mostramos cómo el Club Deportivo Guadalajara enfrenta las críticas tras su mal arranque en el Apertura 2025, donde solo ha sumado 3 puntos en 4 partidos y ocupa el lugar 16 de la tabla

Videos de los Protagonistas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Los Protagonistas
VISA DE CRACK | Jesús Salazar: El mexicano que dejó DC United para brillar en Hong Kong
Thumbnail
Los Protagonistas
VISA DE CRACK | Cristopher Domínguez: El mexicano que dejó la Tercera División para brillar en Mongolia
Thumbnail
Los Protagonistas
SIN ALIENTO | ¡De campeón a polémico! Los momentos más oscuros de Mike Tyson
Thumbnail
Los Protagonistas
VISA DE CRACK | Francisco Rivera: El mexicano que conquistó Indonesia tras salir del América
Thumbnail
Los Protagonistas
¡Llegaron las campeonas! Barcelona Femenil pisa suelo mexicano para el All Star | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Los Protagonistas
"Dagoberto Espinoza: datos que no sabías del nuevo ídolo del América" | Los Protagonistas
Thumbnail
Los Protagonistas
Tania Rincón: La QB mexicana que sueña con el oro olímpico en Flag Football | Los Protagonistas
Thumbnail
Los Protagonistas
¿Qué tanto se conocen Mía y Lía Cueva? ¡Reto de gemelas olímpicas
Thumbnail
Los Protagonistas
VISA DE CRACK | Thiago Gigena: De Oaxaca a Newell’s, la historia del nuevo crack binacional
Thumbnail
Los Protagonistas
VISA DE CRACK | Inspirada por CR7: Érika Olivera abre camino en el fútbol femenil de Asia
×
×