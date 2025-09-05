¡Con 10 BAJAS! Chivas revela convocatoria para su siguiente partido

Han pasado más de 100 días desde que Gabriel Milito se hizo cargo del banquillo de Chivas, equipo con el que fue presentado tras la salida de Óscar García Junyent. Desde su llegada como DT al Club Deportivo Guadalajara, el entrenador del cuadro rojiblanco ha sufrido múltiples bajas en el plantel por diferentes motivos y ahora, la plantilla del ‘Rebaño Sagrado’ tiene 10 jugadores fuera de la convocatoria.

Te puede interesar: CONFIRMADO: México debutará vs Brasil en su primer partido del Mundial

Y es que durante la Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana tiene como rivales a Japón y Corea del Sur, Chivas no va a detener su actividad y tienen pactado un compromiso amistoso frente al Club León, partido a disputarse en Chicago.

Bajas en la convocatoria de Chivas vs León

Entre las bajas que tiene la escuadra de Guadalajara se encuentran Roberto Alvarado y Raúl Rangel, quienes se encuentran concentrados con la Selección Mayor para los juegos de preparación en Estados Unidos.

Por su parte, Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval, tampoco están disponibles al estar con distintas categorías inferiores de la Selección Mexicana.

Mientras que José Castillo, Daniel Aguirre, Alan Pulido y Richard Ledezma, no hicieron el viaje a Chicago para el duelo de Chivas vs León, tiempo en el que podrán continuar con sus respectivos procesos de rehabilitación rumbo al Clásico Nacional frente al Club América, encuentro a jugarse el 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes durante la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Finalmente, a las bajas del ‘Rebaño Sagrado’ se suma Luis Romo, a quien se le va a dar descanso para dosificar el trabajo ante la carga de partidos.

Convocatoria de Chivas vs León en Fecha FIFA

Oscar Whalley

Robinho Romero

Miguel Gómez

Alan Mozo

Bryan González

Gilberto Sepúlveda

Diego Campillo

Luis Olivas

Raúl Martínez

Miguel Tapias

Erick Gutiérrez

Rubén González

Diego Covarrubias

Isaac Brizuela

Efraín Álvarez

Cade Cowell

Armando González

Teun Wilke

Javier Hernández

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: La primera selección de África clasificada al Mundial de 2026