CONFIRMADO: México debutará vs Brasil en su primer partido del Mundial

La Selección Mexicana ya tiene rivales para la Copa del Mundo. Con la cuenta regresiva en marcha para el evento de 2026, el camino rumbo al Mundial del año entrante tiene varias competencias por disputarse, mismas en las que México participa comenzando este mes con la Copa del Mundo Sub-20, certamen en el que el combinado dirigido por Eduardo Arce debuta enfrentando a la Selección de Brasil el 28 de septiembre en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos con sede en Chile.

La Copa del Mundo Sub-20 corre del 27 de septiembre al 20 de octubre, competencia para la que el cuadro nacional cuenta con jugadores que ya han sido llamados a la Selección Mayor.

“Es un equipazo, la verdad es que hemos formado un grupo con una competencia interna, se los dije la otra vez antes de irnos a Francia, que si metía a uno, metía a otro, era lo mismo y el diferenciador es eso, que cualquiera que piense que está por encima del otro, hay sorpresas y aquí tenemos mucho recurso para ir a enfrentar lo que se viene que va a ser bastante fuerte, dijo el entrenador, Eduardo Arce, en conferencia de prensa.

Rivales de México en el Mundial Sub-20 de 2025

Durante la Copa del Mundo de categorías inferiores, México comparte el Grupo C junto a Brasil, España y Marruecos, sector que significa un reto para la Selección Mexicana.

“Yo veo esta categoría muy pareja por el límite de edad porque todavía no hay diferenciadores de jugadores diferentes, yo sé que hay muy buenos jugadores en todas las categorías, conozco a la mayoría de los equipos y te puedo decir que está muy parejo, una selección como Colombia, como Argentina, la misma Ucrania que se mete y saca muchas potencias, está Francia que la conocemos, ya la enfrentamos”.

Tras el debut frente a Brasil en el Mundial Sub-20, México se enfrentará a España el 1 de octubre y cierra la Fase de Grupos contra Marruecos el 4 de octubre en Valparaíso.

