ÚLTIMA HORA: La primera selección de África clasificada al Mundial de 2026

Este 5 de septiembre hay más equipos clasificados a la Copa del Mundo de 2026. Una selección obtuvo el primer boleto de África en el Mundial del año entrante

Trofeo del Mundial 2026
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Ya hay un nuevo invitado a la Copa del Mundo de 2026. Luego de los partidos de la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en los que Colombia, Paraguay y Uruguay sellaron su pase directo al Mundial, este viernes 5 de septiembre se ha clasificado la primera selección nacional de África.

Te puede interesar: CONFIRMADO: México debutará vs Brasil en su primer partido del Mundial

El nuevo equipo clasificado al Mundial 2026

La Selección de Marruecos, dirigida por Walid Regragui, obtuvo su boleto a la Copa del Mundo con sede en México, Estados Unidos y Canadá luego de golear a Níger en la Jornada 7 de las Eliminatorias.

Con doblete de Ismael Saibari y goles de Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane y Azzedine Ounahi, el conjunto de ‘Los Leones del Atlas’, se convirtió en la primera selección africana en clasificar al Mundial de 2026.

Para la Copa del Mundo, la Confederación de África cuenta con nueve plazas directas y una para repechaje. Tras la victoria ante Níger, el combinado de Marruecos lidera el Grupo E de las Eliminatorias con 18 puntos tras seis victorias.

Te puede interesar: ¿Cómo son las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial de 2026?

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

