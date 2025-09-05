ÚLTIMA HORA: La primera selección de África clasificada al Mundial de 2026

Ya hay un nuevo invitado a la Copa del Mundo de 2026. Luego de los partidos de la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en los que Colombia, Paraguay y Uruguay sellaron su pase directo al Mundial, este viernes 5 de septiembre se ha clasificado la primera selección nacional de África.

El nuevo equipo clasificado al Mundial 2026

La Selección de Marruecos, dirigida por Walid Regragui, obtuvo su boleto a la Copa del Mundo con sede en México, Estados Unidos y Canadá luego de golear a Níger en la Jornada 7 de las Eliminatorias.

Con doblete de Ismael Saibari y goles de Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane y Azzedine Ounahi, el conjunto de ‘Los Leones del Atlas’, se convirtió en la primera selección africana en clasificar al Mundial de 2026.

🇲🇦 Morocco are the first African nation to qualify for #FIFAWorldCup 26!#WeAre26 pic.twitter.com/n1AI0wMeqy — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025

Para la Copa del Mundo, la Confederación de África cuenta con nueve plazas directas y una para repechaje. Tras la victoria ante Níger, el combinado de Marruecos lidera el Grupo E de las Eliminatorias con 18 puntos tras seis victorias.

