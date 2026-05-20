ÚLTIMA HORA: La dura baja que tendrá Chivas para las primeras dos jornadas del Apertura 2026

El conjunto de Chivas tendrá una sensible baja para las primeras dos jornadas del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Tras las Semifinales del Clausura 2026, se confirmó que una pieza clave para Gabriel Milito no podrá estar para los siguientes dos juegos oficiales del equipo.

La baja que tendrá Chivas para el Apertura 2026

La baja que tendrá el Rebaño y que deberá cumplir la sanción de dos juegos de suspensión es Leandro Ignacio Ávila. Auxiliar de Gabriel Milito que se fue expulsado en el juego de vuelta de Chivas vs Cruz Azul.

El motivo de su expulsión es por haber abandonado el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo con los árbitros o proceder de forma provocativa o exaltada. Con su actitud fue expulsado y recibió la sanción de un juego de suspensión,

"Abandonar el área técnica de forma deliberada para mostrar su desacuerdo o protestar a uno de los árbitros o proceder de forma provocativa o exaltada (Expulsión)

Partidos de Suspensión: 1".

Pero no fue todo, al ver la roja, retrasó su salida del terreno de juego por lo que también recibió un partido de suspensión.

"Retrasar su salida del terreno de juego y/o de la cancha cuando hubiese sido expulsado.

Partidos de Suspensión: 1".

Es por eso que Leandro no podrá estar para los primeros dos partidos de Chivas del Apertura 2026.