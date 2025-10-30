Chivas es el único equipo que produce jóvenes goleadores; este dato lo comprueba

El Guadalajara ha estado en años recientes peleando contra la opinión pública. Muchos aficionados incluso ya quieren quitarles el mote de equipo grande por sus sequías de trofeos. Sin embargo, uno de los rubros fuertes de la institución es la generación de talentos desde sus fuerzas básicas. Y un ejemplo de que probablemente Chivas tenga la mejor cantera de México es la producción de delanteros en la época moderna.

La apuesta de Chivas por su cantera

¿Chivas es el único que produce delanteros en México?

Un grito al unísono que se ha hecho recientemente es que Pachuca tiene la mejor cantera del futbol mexicano. Y es que el modelo de los Tuzos ha permitido-obligado a sus estrategas a prácticamente depender de sus filiales. Sin embargo, las Chivas tienen un dato muy interesante que les respalda como los mejores productores de goleadores en México.

Desde que en 1996 se instauraran los torneos cortos como sistema de competición en México, el Rebaño Sagrado tiene a los mejores goleadores mexicanos Sub-23 del país. Aunque siguen siendo pocos los mexicanos que destacan en esta posición, Chivas ha tenido a los juveniles más prometedores en el Top5 de goleo en este periodo. Este es el listado definitivo.

Omar Bravo anotó 10 goles en el Clausura 2002 con 22 años.

en el Clausura 2002 con 22 años. José Juan Macías anotó 10 goles en el Clausura 2019 con 20 años - Jugaba para el León en ese entonces.

en el Clausura 2019 con 20 años - Jugaba para el León en ese entonces. Armando González ha marcado 10 goles al momento en el Apertura 2025 con 22 años.

al momento en el Apertura 2025 con 22 años. Javier Hernández marcó 10 goles en el Clausura 2010 con 22 años.

en el Clausura 2010 con 22 años. Javier Hernández marcó 11 goles en el Apertura 2009 con 21 años.

¿Chivas tiene la mejor cantera de México?

Esa respuesta es bastante complicada de contestar, sin embargo no se puede negar que el chiverío es de los clubes con mejor trabajo realizado en sus escuelas deportivas. Generan talento que aunque a veces termina fugado en otros clubes de Liga MX, existen casos como el de Mateo Chávez, que terminan en Europa.

Y es que en la conversación sobre la mejor cantera de México entra Pachuca, Guadalajara o escuelas de tradición como la atlista o los propios Pumas.