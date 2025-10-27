¿Quiénes son los rivales de Chivas donde Armando González buscará el título de goleo?

El Guadalajara cerrará el torneo con una misión colectiva pero al mismo tiempo un objetivo individual. El chiverío tiene en sus manos la oportunidad de pelear por un sitio directo en la liguilla (sin necesidad de jugar Play-In) y además querrán hacer campeón de goleo a su joven delantero, Armando González. Estos dos son los rivales a vencer.

La apuesta de Chivas por su cantera

¿Contra qué rivales buscará Armando González el título de goleo?

A falta de algunas actividades de la Jornada 15 del Apertura 2025, Armando González es el máximo goleador del semestre junto con Paulinho. Ambos delanteros suman 10 anotaciones y por ello esperan dos encuentros más. El sueño se ve posible, pero los rivales son bastante duros para el Guadalajara. En ese sentido, tendrán un encuentro como visitantes y otro en casa.

En la fecha 16 enfrentarán a los Tuzos del Pachuca, el cual será un duelo directo por los puestos de liguilla. Mientras que en el cierre de la fase regular se medirán a los Rayados de Monterrey, esto en casa, lo cual sería un panorama ideal para su clasificación entre los primeros 6 y coronando a su monarca goleador.

¿Quién fue el último campeón goleador de las Chivas?

Que la Hormiga esté peleando por convertirse en el máximo artillero del semestre de la Liga MX es una gran noticia para el Guadalajara, que ha tenido múltiples nombres a lo largo de los años recientes y simplemente no conseguían a alguien que se consolidara de la mejor manera.

Prueba de que Guadalajara anhelaba a un ariete de peso es que el último campeón de goleo que tuvieron fue Alan Pulido. Esto ocurrió en el Apertura 2019, cuando el ex delantero de los Tigres marcó 12 anotaciones. En esa oportunidad compartió el galardón individual junto con Mauro Quiroga. Es decir, a finales del 2025 se cumplirán 6 años desde la última vez que el máximo anotador de Liga MX jugaba para el Guadalajara.