Chivas vs América: Alineaciones del Clásico Nacional en las semifinales de ida del Apertura 2025 de l Liga BBVA MX Femenil

El Clásico Nacional Femenil vuelve a escena esta noche en el Estadio Akron, donde Chivas recibirá al América en el duelo de Ida de las Semifinales del Apertura 2025 . Con el boleto a la Gran Final en disputa, la rivalidad más intensa del fútbol mexicano femenil vivirá su quinta edición en esta ronda, en un choque que promete desde el inicio.

El América llega con inercia fuerte después de imponerse con autoridad a Rayadas en Cuartos de Final, con un global de 6-1. Las Águilas, que ya dejaron fuera al Rebaño en la semifinal del Clausura 2025, buscan meterse a su séptima final.

Chivas, por su parte, llega con ánimo renovado tras superar a Toluca y con un dato que alimenta su confianza: este semestre ya vencieron 0-2 al América en fase regular. Ahora, intentarán repetir esa fórmula y sacar ventaja en casa.

11 de las Chivas

Celeste Espino, Damaris Godínez, Casandra Montero, Christian Jaramillo, Yamile Franco, Joselyn De La Rosa, Natalia Villareal, Daniela Delgado, Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes.

11 de América

Sandra Paños, Kimberly Rodríguez, Annie Mejía, Irene Guerrero, Annie Karich, Nancy Antonio, Nicolette Hernández, Jana Gutiérrez, Bruna Vilamala, Kiana Palacios y Scarlett Camberos.