Cruz Azul vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de ida de semifinales del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil; HOY jueves 13 de noviembre; marcador online

En la etapa final del Apertura 2025, Cruz Azul busca seguir haciendo historia en la Liga BBVA MX Femenil , enfrente tienen a unas amazonas que quieren reafirmar su poderío, como las máximas ganadoras del torneo.

La Máquina dio un golpe de autoridad al vencer 5-0 a las actuales campeonas, las Tuzas del Pachuca en cuartos de final, y logro acceder por primera vez en su historia a fase de semifinal del Apertura 2025. Tigres avanzo por la mínima ante Juárez, pero logro conseguir su anotación100 en liguillas, mostrando el poderío ofensivo, que ha a demostrado a lo largo de los años.