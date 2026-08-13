Apuntan a este futbolista como posible refuerzo de Pumas; la afición lo lamenta

Los problemas para Pumas no se detienen, pues aunque no fue tan grave, Álvaro Angulo estaría fuera de acción las siguientes semanas. Sin embargo, el caso de Sebastián Córdova es todavía más crítico, pues estará fuera el resto del año y probablemente unos meses del 2027. Por ello, los auriazules podrían acudir a movimientos que la afición empieza a ver como desesperados.

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¿Pumas está sondeando a la Chofis López?

Tras confirmarse la lesión de la rodilla que Córdova sufrió en la segunda fecha de la Leagues Cup, Esteban Solari indicó que debía hablar con la directiva, pues el perfil de Sebastián es prácticamente irrepetible. En ese sentido, dentro de la plantilla actual no se encuentra un sustituto nato, por lo que deberían salir al mercado.

Sin embargo, en las horas posteriores a las declaraciones del estratega, el silencio ha reinado en el entorno auriazul. Es por eso que surgió un nombre en la escena mediática que muchos de los seguidores del equipo repelieron de manera inmediata. Y es que se indica a Chofis López como opción para reforzar al equipo.

Javier Eduardo López es de esos futbolistas que se quedaron en promesa, pues tras su salida de Chivas, rondó entre la MLS y su vuelta al Pachuca. Sin embargo está sin equipo desde principios de 2026. Ante eso, su ficha sería a coste cero, por lo que la directiva solamente tendría que acordar su salario… si es que el interés en él es real.

¿Pumas puede fichar futbolistas caros?

El problema que es conocido en el entorno universitario es que no tienen la soltura económica que otros clubes se permiten dentro del contexto de la Liga MX. Es por eso que incluso se le cuestionaron severamente los casos de Sebastián Córdova y Cristian Calderón. En ese sentido, Javier López no sería una opción irreal, aunque no hay información oficial del interés de parte del cuadro del Pedregal.

Por eso, los seguidores de Pumas esperan que se logre un movimiento clave, sabiendo que será difícil obtener un futbolista de calidad sin un presupuesto alto o medianamente jugoso para que los clubes suelten a sus hombres a estas alturas del semestre.