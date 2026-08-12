¿Fichaje a la vista? Esto hará Pumas para suplir la lesión de Sebastián Córdova

La tensión estaba al rojo vivo en el entorno auriazul… y lamentablemente eso se convirtió en decepción al confirmarse la rotura de ligamento de la rodilla izquierda de Sebastián Córdova. Ante eso, la directiva y el cuerpo técnico se encargarán de hacer las evaluaciones correspondientes. Esteban Solari indicó que necesitan decidir a la brevedad para fortalecer una baja tan sensible como la del futbolista de 29 años.

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¿Pumas fichará para suplir la baja de Sebastián Córdova?

Una de las grandes dudas que existen alrededor del entorno universitario cuestiona qué hará la institución para suplir una baja tan sensible como la de Sebastián Córdova. Incluso el estratega ya lo comentó en conferencia de prensa, indicando que evidentemente es un golpe terrible para la plantilla y que se reunirá con la directiva para decidir el cómo resolver dicho problema a un mes de cerrarse el mercado de transferencias.

“Sebas es un jugador fundamental para nosotros y nos va a doler su ausencia. Nos reuniremos al llegar a México para tomar las medidas necesarias…Es un lugar que quisiéramos reemplazar porque nos hace falta y porque él es un jugador de mucha calidad”... declaró Esteban Solari.

Aunque muchos indicaron que Solari dio a entender que le falta plantilla, realmente se enfocó en declarar que les hace falta un perfil como el de Córdova. Ante eso, requiere de un refuerzo de último momento, que será complicado de conseguir al tomar en cuenta que el ex Toluca venía precisamente como incorporación de lujo.

¿Qué ha declarado Sebastián Córdova ante su lesión?

Al momento no existen declaraciones del nacido en Aguascalientes, quien llegó a los Pumas con la firme intención de realzar su carrera. El medallista de bronce en Tokyo 2020(1) había dado buenas presentaciones en lo general de sus partidos de inicio en su etapa auriazul, pero el segundo encuentro de la Leagues Cup resultó una pena para él.

Ahora, seguramente vendrá la operación (sino es que ya la están haciendo) y como consecuencia vivirá una recuperación de al menos 6 o 7 meses. En ese sentido, tanto la afición como la directiva se lamentan lo sucedido y están trabajando bajo mucha presión para resolver este infortunio físico de Córdova.