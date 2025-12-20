¡BOMBAZO! ‘Chofis’ López refuerza a Chivas MV en pleno 2025 para jugar torneo en Jalisco

Las redes sociales explotaron volviendo viral el fichaje de Eduardo la ‘Chofis’ López con Chivas MV. Algunos aficionados creyeron que el atacante llegaba con el conjunto del Rebaño Sagrado pero no, el jugador va a reforzar a un equipo amateur para la llamada ‘talacha’.

A sus 31 años, 'Chofis' López se quedó sin equipo luego de que Pachuca rescindió su contrato, quedó como agente libre y hasta el momento no ha logrado encontrar equipo en la primera división. Ahora tendrá un paso por el futbol de talacha y disputará con Chivas MV la Copa Navidad 2025 que se disputará en Jalisco.

Las redes sociales explotaron con el anuncio del jugador pues en algun momento fue considerado una promesa del futbol mexicano por su talento pero no terminó cumpliendo con las expectativas.

El grupo en el que quedó Chivas MV

Para el torneo, Chivas MV se ha robado los reflectores con la llegada del Chofis y algunos los consideran como serios candidatos a poder ganar el torneo.

Las Chivas, se ubican en el Grupo A en el que competiran contra Guerreros FC, Nietos del Árabe y Galleros FC.

Por otra parte, en el Grupo B se ubican: Atlético San Felipe, Atlético TC, Arboledas FC y Gallos.

El torneo arrancó desde esta sábado 20 de diciembre del 2025, por lo que será clave para Chivas MC iniciar con el pie derecho.

