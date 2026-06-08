Chris Wood, el capitán de Nueva Zelanda que llevó a su país a dos Copas Mundiales

Muchos piensan que Nueva Zelanda es un seleccionado que clasifica siempre a los Mundiales, sin embargo solamente se han metido a 3 Copas del Mundo en toda su historia. Y en gran medida esos hitos se lograron gracias a la pelea hecha por su gran capitán: Chris Wood. Ahora, parece que es otro de los que dirán adiós, pero haciendo todo lo posible y más... por los aficionados neozelandeses.

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¿Quién es Chris Wood, mundialista por Nueva Zelanda?

Es entendido que Oceanía es la zona más débil de todos los niveles continentales del mundo futbol. Sin embargo, algunos probablemente se fueron con la finta y pensaban que uno de los constantes invitados eran los neozelandeses. Pero dicha situación tiene una historia reciente, la cual reconoce como uno de sus grandes protagonistas a Chris Wood.

El hombre de 34 años hizo una gran carrera en el futbol de Inglaterra, donde tuvo infinidad de equipos. Ante eso, siempre fue llamado al seleccionado nacional y eso le permitió vivir las mieles de dos históricas clasificaciones. La primera ocurrió en Sudáfrica 2010, la cual significó volver a una justa mundialista desde España 1982. Es decir, esta nueva competición será la tercera de la historia nacional.

Con eso en mente, nadie podría decir que esto hubiera pasado así si no fuera por su capitán, Chris Wood. El ariete hoy del Nottingham Forest de Inglaterra sabe que llegar a otro torneo de estos con 38 años es casi imposible. Con eso en mente, aspira a cerrar su histórica carrera internacional saldando una cuenta pendiente, darle a este país su primera victoria mundialista.

¿Cuáles son las estadísticas de Chris Wood con Nueva Zelanda?

Dos clasificaciones mundialistas, seleccionado nacional desde 2009, 45 goles, siete asistencias, 4 tarjetas amarillas e ilusión generada a raudales entre los aficionados neozelandeses al futbol. Además de buscar su primer triunfo (España 1982 con 3 derrotas y Sudáfrica 2010 con 3 empates), el país de Oceanía le debe un gol a su gran delantero. Por ello, el mundo entero estará pendiente de un probable primer gol mundialista del veterano que puso a este país a competir en la élite como nunca había ocurrido.